Advertisement

لبنان

بعد مزاعم عن انطلاق طائرات مسيّرة غير إسرائيليّة من الفرزل ونيحا.. هذا ما قاله النائب ضاهر

Lebanon 24
23-09-2025 | 03:17
A-
A+
Doc-P-1420402-638942197733700183.jpg
Doc-P-1420402-638942197733700183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد النائب ميشال ضاهر أنّ ما ورد على لسان الإعلامي فادي بودية، في إحدى المقابلات الإعلاميّة، من مزاعم عن وجود طائرات مسيّرة غير إسرائيليّة تنطلق من بلدتَي الفرزل ونيحا، مرفوض بالكامل، بل معيب، ويفتقر إلى أيّ دليل. 
Advertisement

وأضاف ضاهر: "انّ مثل هذا الكلام لا يشكّل فقط تشويهًا غير مبرّر، بل يطال بلدتين عُرفتا بوطنيّتهما وحرصهما الدائم على العيش المشترك والانفتاح على محيطهما."

وتابع إنّ إطلاق اتهامات عشوائيّة بهذا الحجم لا يمسّ بأهالي الفرزل ونيحا فحسب، بل يطال أيضًا بلديّتيهما ومؤسّساتهما الشرعيّة، ويمسّ بسمعة الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة المنتشرة فيهما، من جرودهما إلى شوارعهما، وهي تقوم بواجباتها الوطنيّة على أكمل وجه. وإذا كان البعض يلجأ إلى التراشق الإعلامي أو شدّ العصب السياسي لتحقيق مكاسب آنيّة، فإننا نربأ بالجميع أن يزجّوا أهالي الفرزل ونيحا في مثل هذا السجال. فحريّة التعبير حقّ نتمسّك به ونحترمه، لكننا نرفض أن تتحوّل هذه الحرية إلى منصة للتعدّي على حرمة البلدات وكرامة أهلها وأمنهم."

وأهاب ضاهر بجميع السياسيّين والإعلاميّين توخي الدقّة والحذر في تصريحاتهم، والتزام المسؤوليّة الوطنيّة والإعلاميّة، صونًا للحقيقة وحفاظًا على سمعة أهلنا وبلداتنا، وللسلم الأهلي الذي يبقى فوق كلّ اعتبار.
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيّرة انطلقت من اليمن قبل وصولها إلى إسرائيل
lebanon 24
23/09/2025 16:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: أنباء عن إطلاق عدة طائرات مسيرة من اليمن باتجاه إسرائيل
lebanon 24
23/09/2025 16:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مقتل تشارلي كيرك.. هذا ما قاله اوباما
lebanon 24
23/09/2025 16:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عن السيد موسى الصدر.. هذا ما قاله سلام
lebanon 24
23/09/2025 16:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

ميشال ضاهر

فادي بودية

إسرائيل

التزام

لبنان

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:54 | 2025-09-23
09:50 | 2025-09-23
09:27 | 2025-09-23
09:23 | 2025-09-23
09:17 | 2025-09-23
08:16 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24