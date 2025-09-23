اليازا تتوجه بنداء إلى محافظ بيروت.. ما مضمونه؟

بعد رصد شاحنة على طريق الطيونة محمّلة بشخصين في الصندوق الخلفي، توجهت جمعية "اليازا" بنداء إلى محافظ القاضي وإلى رئيس وأعضاء . ونص النداء على التالي:

"اليوم، على طريق الطيونة بإتجاه جادة ، تمّ رصد شاحنة تابعة لأشغال محمَّلة بشخصين في الصندوق الخلفي، هذا الأمر ممنوع في القانون ويُعرّض حياة الركاب وسلامة مستخدمي الطريق للخطر".



وطالبت "بلدية بيروت بأن تكون القدوة في احترام القوانين المرورية"، كما طالبت "محافظ بيروت بالتدخّل الفوري وفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين".