لبنان

اليازا تتوجه بنداء إلى محافظ بيروت.. ما مضمونه؟

Lebanon 24
23-09-2025 | 03:20
بعد رصد شاحنة على طريق الطيونة محمّلة بشخصين في الصندوق الخلفي، توجهت جمعية "اليازا" بنداء إلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود وإلى رئيس وأعضاء مجلس بلدية بيروت. ونص النداء على التالي: 
"اليوم، على طريق الطيونة بإتجاه جادة عبد الناصر، تمّ رصد شاحنة تابعة لأشغال بلدية بيروت محمَّلة بشخصين في الصندوق الخلفي، هذا الأمر ممنوع في القانون ويُعرّض حياة الركاب وسلامة مستخدمي الطريق للخطر".

وطالبت "بلدية بيروت بأن تكون القدوة في احترام القوانين المرورية"، كما طالبت "محافظ بيروت بالتدخّل الفوري وفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين".
