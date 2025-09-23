الخازن عن تصريح باراك: أهل مكّة أدرى بشعابها

تعليقًا على تصريح المبعوث الأميركي توب في مقابلته أمس مع تلفزيون ، أصدر الوزير السابق بيانًا مبديًا تحفظه على تصريحات باراك مشيرًا إلى أنها قد تحمل إشارات غير دقيقة حول شؤوننا الداخلية.

قال ، في البيان:"نُشدّد على موقفنا الثابت في احترام سيادة واستقلال قراره الوطني، مع تحفّظنا الشديد على ما جاء في مقابلة المبعوث الأميركي توم باراك، مع تلفزيون سكاي نيوز، التي قد تحمل إشارات غير دقيقة حول شؤوننا الداخلية".



وتابع:"نودّ التأكيد أن لبنان، مُمثلاً بجيشه ومقاومته الوطنية، وخصوصًا ، مُلتزم بالكامل تنفيذ 1701، رغم الخروق اليومية المُتكرّرة والهمجية التي تنتهك سيادتنا وتستفز أمننا واستقرارنا. إننا نؤكد مُجدداً أن أهل مكّة أدرى بشعابها، وأن اللبنانيين وحدهم أقدر على إدارة شؤونهم الداخلية بما يحفظ أمنهم وسيادتهم ووحدتهم الوطنية".



ثم ختم:"ندعو إلى تحمل مسؤولياته، والضغط على لاحترام القرار 1701 وتطبيقه، انسجاماً مع القانون الدولي وميثاق ، بما يُعزّز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة".