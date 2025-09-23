31
الخازن عن تصريح باراك: أهل مكّة أدرى بشعابها
Lebanon 24
23-09-2025
|
03:32
A-
A+
تعليقًا على تصريح المبعوث الأميركي توب
باراك
في مقابلته أمس مع تلفزيون
سكاي نيوز
، أصدر الوزير السابق
وديع الخازن
بيانًا مبديًا تحفظه على تصريحات باراك مشيرًا إلى أنها قد تحمل إشارات غير دقيقة حول شؤوننا الداخلية.
قال
الخازن
، في البيان:"نُشدّد على موقفنا الثابت في احترام سيادة
لبنان
واستقلال قراره الوطني، مع
التعبير عن
تحفّظنا الشديد على ما جاء في مقابلة المبعوث الأميركي توم باراك، مع تلفزيون سكاي نيوز، التي قد تحمل إشارات غير دقيقة حول شؤوننا الداخلية".
وتابع:"نودّ التأكيد أن لبنان، مُمثلاً بجيشه ومقاومته الوطنية، وخصوصًا
حزب الله
، مُلتزم بالكامل تنفيذ
القرار الدولي
1701، رغم الخروق اليومية المُتكرّرة والهمجية
الإسرائيلية
التي تنتهك سيادتنا وتستفز أمننا واستقرارنا. إننا نؤكد مُجدداً أن أهل مكّة أدرى بشعابها، وأن اللبنانيين وحدهم أقدر على إدارة شؤونهم الداخلية بما يحفظ أمنهم وسيادتهم ووحدتهم الوطنية".
ثم ختم:"ندعو
المجتمع الدولي
إلى تحمل مسؤولياته، والضغط على
إسرائيل
لاحترام القرار 1701 وتطبيقه، انسجاماً مع القانون الدولي وميثاق
الأمم المتحدة
، بما يُعزّز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة".
