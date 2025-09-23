Advertisement

لبنان

توقيف أحد أهم المطلوبين الخطيرين في المدينة الرياضية

Lebanon 24
23-09-2025 | 03:54
نفذ جهاز أمن الدولة مداهمة في منطقة المدينة الرياضية أوقف في خلالها احد أهم المطلوبين الخطيرين ويدعى "علي عصام رشيد"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
