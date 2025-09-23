Advertisement

لبنان

لاوندس التقى رئيس منظمة مراقبة الهدنة في الأمم المتحدة

Lebanon 24
23-09-2025 | 04:04
Doc-P-1420415-638942223867977120.jpg
Doc-P-1420415-638942223867977120.jpg photos 0
استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، في مكتبه في مبنى المقرّ العام، رئيس منظمة مراقبة الهدنة في الأمم المتحدة الـ Major General Patric Gauchat، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الطرفين.
