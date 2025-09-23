Advertisement

لبنان

قرطبا تطلق حملة تلقيح مجانية ضد الإنفلونزا

Lebanon 24
23-09-2025 | 04:10
نظمت بلدية قرطبا، برعاية وزارة الصحة العامة ممثلة برئيسة مصلحة الطب الوقائي الدكتورة عاتكة برّي، حملة تلقيح مجانية ضد الإنفلونزا الموسمية بعنوان: "قرطبا بتستاهل نبعد عنّا الإنفلونزا"، وذلك في مستشفى قرطبا الحكومي، تحت إشراف رئيس لجنة الصحة في البلدية الدكتور حبيب أبو عون، وحضور رئيس اتحاد بلديات جبيل ورئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس، ومدير المستشفى الأستاذ عُباد السخن.
وأثنت الدكتورة برّي على جهود البلدية والفريق المنظم للحملة، مؤكدة أهمية هذه المبادرات في تعزيز الصحة العامة، وشددت على "ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا للوقاية من المرض والتقليل من انتشاره وحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل كبار السن، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب والرئة والسرطان".

بدوره، شكر رئيس بلدية قرطبا، فادي مرتينوس، الدكتورة برّي على حضورها في هذا اللقاء الذي يأتي في إطار حرص البلدية الدائم على تعزيز الوقاية وحماية أهلها، مؤكداً على "أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي في دعم مثل هذه المبادرات الصحية والاجتماعية".

كما أعرب الدكتور حبيب أبو عون عن شكره لمدير مستشفى قرطبا الحكومي والطاقم الطبي والتمريضي على "جهودهم التي ساهمت في إنجاح الحملة وسط أجواء من الطمأنينة والثقة"، مضيفاً أن "العمل الجماعي هو الأساس لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين".

من جهته، أشاد مدير مستشفى قرطبا الحكومي، عُباد السخن، بالبلدية ورئيسها وأعضاءها على هذه المبادرة الصحية والاجتماعية، خصوصاً جهود الدكتور أبو عون في تأمين اللقاح مجاناً، مؤكدًا أن "المستشفى يتطور يوميًا طبيًا ولوجستيًا ليكون في خدمة جميع أهالي قرطبا والبلدات المجاورة".

وشهدت الحملة إقبالاً كثيفاً من الأهالي الذين توافدوا للاستفادة من اللقاح، ما يعكس وعي المجتمع المحلي بأهمية الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.
 
(الوكالة الوطنية)
 
