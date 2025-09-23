31
لبنان
مطالب بإدراج اقتراح هذا القانون على جدول الجلسة المقبلة
Lebanon 24
23-09-2025
|
04:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
في
مؤتمر صحفي
فعق في مجلس النواب، طالب النواب
جورج عقيص
، ميشال
الدويهي
،
فيصل الصايغ
، احمد الخير،
اديب عبد المسيح
، وإبراهيم منيمة، خلاله إلى ادراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
وتحدث النائب ميشال الدويهي باسمهم وقال : "تداعى النواب التسعة الذين وقعوا اقتراح قانون معجل مكرر بتاريخ 9/5/2025 بما يخص اقتراع المغتربين غير المقيمين ل128نائبا فقط ، والذين يمثلون 61نائبا وقعوا عريضة طالبوا فيها رئيس المجلس النيابي بوضع هذا الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة".
الهيئة العامة
".
ولفت إلى أنّ جلسة لهيئة
مكتب المجلس
ستُعقد غدًا، وقال: "نحن، النواب التسعة، نطالب رئيس المجلس وهيئة المكتب بإدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة. فهذا الموضوع سياسي، قانوني ودستوري، ونحن، بما نمثّله سياسيًا، لن نتراجع عنه، لأنه يمسّ مبدأ العدالة والمساواة بين اللبنانيين، ويطال حق المغتربين اللبنانيين بالمشاركة في تقرير مصيرهم. المهل تضيق، وبالتالي على المجلس النيابي أن يحسم هذا الموضوع في أقرب وقت. ومن هنا، نُجدّد مطالبتنا بإحالته إلى الهيئة العامة للتصويت، لكي يتبيّن من مع حق المغتربين في التصويت، ومن ضده، ومن معه".
