كرامي من فنيدق: التربية الرسمية حجر أساس للنهوض الوطني

اختتمت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، جولتها في باحتفالين تربويين في بلدة فنيدق – جرد عكار، في حضور النائب وليد البعريني وفاعليات سياسية واجتماعية وتربوية ودينية من المنطقة.الاحتفال الأول كان مخصصًا لتدشين المدرسة الغربية بعد إعادة بنائها وفق المعايير الهندسية الحديثة لجهة المتانة والتجهيز والمرافق الملائمة، بما يوفّر بيئة صحية متكاملة للطلاب والأساتذة، حيث تضم المدرسة قاعات مجهزة، وحمامات حديثة، ونظام تدفئة، وطاقة شمسية، وشبكات كهربائية وإلكترونية متطورة.بعد النشيد الوطني، أُلقيت كلمات من إدارة المدرسة والمعلمين والبلدية شكروا فيها كرامي على رعايتها واهتمامها بتأمين المباني المدرسية الجديدة والمجددة، معتبرين أنّ هذه الخطوة تمنح أبناء المنطقة فرصًا حقيقية لبناء مستقبلهم.بدورها، عبّرت الوزيرة كرامي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الإنجاز، وقالت: "أبارك لكم هذا المبنى الجديد، الذي يضع بين أيدي تلامذتنا وأساتذتنا وإداريينا بيئة تعليمية حديثة تتيح لهم القيام بمهمتهم السامية، وهي إعداد التلامذة للحياة".وأضافت: "نحن بدأنا هذا العام مع رابطة الأساتذة بالحوار وبناء شراكة وثقة، لأن قضيتنا واحدة وهمومنا مشتركة. أعلم أن أوضاع الأساتذة والعاملين في القطاع التربوي غير جيدة، وهذا واضح لكل زملائي في الحكومة. لقد عرضنا خلال جلسات الموازنة ملفات التربية، وسنعمل بما هو متاح لنضع على السكة الصحيحة، آملين أن تكون نهاية هذه الأزمات قريبة. إن مطالبكم في قلبي، وأنا أعمل على هذه الملفات بكل جدية".وختمت مؤكدة أن "افتتاح هذه المدرسة الجديدة هو بداية لمسار طويل من العمل والإصرار على النهوض بالقطاع التربوي، والشكر لكل من ساهم بتحقيق هذا الإنجاز".وانتقلت الوزيرة كرامي بعدها إلى مبنى متوسطة فنيدق، حيث أقيم احتفال كبير لتكريم طلاب الثانوية العامة المتفوقين. حضر المناسبة مفتي عكار الشيخ الدكتور زيد بكار زكريا، النائب وليد البعريني، النائب أحمد رستم، مدير التعليم الابتدائي داوود، ورؤساء البلديات والمخاتير ومديرو المدارس والأهالي والتلامذة المكرمون.بعد النشيد الوطني، توالت الكلمات الترحيبية باسم الإدارة والتلامذة المكرمين، التي شكرت الوزيرة كرامي على رعايتها ودعمها للمدرسة الرسمية وزياراتها المتكررة لعكار.رحّب النائب البعريني بالحضور، وقال: "هذا اللقاء التربوي والوطني يؤكد أن الاستثمار في التربية هو الاستثمار الأجدى. نشكر معالي الوزيرة على جهودها الكبيرة، من فتح الثانويات الرسمية في مناطقنا المحرومة، إلى إنجاز الامتحانات الرسمية رغم الظروف الصعبة، ما أعاد الثقة إلى المدرسة الرسمية".وأضاف: "لكن أمامنا تحديات كبيرة: أولها معالجة أوضاع الأساتذة المتعاقدين بكافة فئاتهم، وتوحيد تصنيفهم بما يضمن حقوقهم، وثانيها إدخال فائض الأساتذة إلى الملاك للاستفادة من طاقاتهم، وثالثها الإسراع في إجراء مباريات التعليم الأساسي والمهني لتجديد دم القطاع التربوي".وختم مؤكداً: "أنتم الطلاب الأمل الحقيقي للبنان. بمثابرتكم وعلمكم نبني مستقبلًا متطورًا ومتماسكًا".وفي كلمتها خلال الاحتفال، قالت الوزيرة كرامي: "يسعدني أن أكون بينكم في هذه المناسبة التربوية والوطنية التي نحتفل فيها بافتتاح صرح تعليمي جديد وتكريم طلاب متفوقين. هذه المدرسة ليست مجرد مبنى من حجر، بل عنوان لالتزامنا المشترك بأن التعليم الرسمي حق لكل مواطن".وأضافت: "المدرسة الرسمية صمدت رغم الأزمات المالية والسياسية، لكنها اليوم تتحمل أعباء كبيرة نتيجة ضعف التمويل وفقدان الثقة. نحن بحاجة إلى إعادة النظر جذريًا في السياسات التربوية، وتحقيق إصلاحات جدية تعيد إلى المدرسة الرسمية مكانتها".وتابعت: "نرفض أي محاولة لخصخصة التعليم الرسمي، ونعمل على تحسين أوضاع الأساتذة، فهم العمود الفقري للمدرسة. الدفاع عن حقوق المعلمين هو دفاع عن حق التلامذة في التعليم النوعي. كما نعمل على تحديث المناهج وتفعيل التكنولوجيا في التعليم، إلى جانب بلورة مقترحات واضحة لتحسين الأجور وظروف العمل".وأشارت إلى إطلاق "حملة دعم المدرسة الرسمية" التي تهدف إلى إشراك المجتمع المحلي والقطاع الخاص والمغتربين في دعم التعليم، عبر تطوير مدارس متميزة قادرة على استقطاب الدعم والشراكات.وختمت الوزيرة كرامي: "افتتاح مدرسة فنيدق وتكريم متفوقيها ليس نهاية الطريق بل بدايته. هو مثال لما يمكن تحقيقه إذا تكاتفت الجهود وتوفرت الإرادة. المتفوقون الذين نكرمهم اليوم هم الدليل على أن الاستثمار في التربية استثمار في مستقبل الوطن".وفي الختام، قامت الوزيرة كرامي بتسليم الدروع التكريمية للطلاب المتفوقين، مؤكدة أن "الأمل يبدأ من المدرسة الرسمية وينطلق بسواعد أبنائها".