لبنان

حركة "الأمة": التزام دائم بالنهج الذي حارب العدو

Lebanon 24
23-09-2025 | 04:50
لمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمين العام السابق للحزب، السيد حسن نصر الله، أصدرت حركة "الأمة" بيانًا قالت فيه:
"لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله شارك الامين العام لحركة الأمة الشيخ عبد الله جبري، مع وفد علمائي من "الحركة"، بمراسم "أداء قسم العهد والولاء للسرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي"، أمام مرقد السيد نصر الله ، بحضور عدد من قادة السرايا ومجاهديها، الذين وضعوا إكليلاً من الزهر أمام الضريح عربون وفاء وإجلال لقائد رمزٍ للمقاومة والانتصار".

بداية اللقاء مع آيات بينات من القرآن الكريم تلاها النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله ثم نشيد السرايا اللبنانية، ثم ألقى جبري كلمة أكد فيها "العهد والوفاء لمسيرة السيد نصر الله (رحمه الله)، وعلى مواصلة طريق الجهاد والمقاومة"، معتبراً أن "هذه الزيارة تعبّر عن التزام دائم بالنهج الذي جمع الأمة ووحّد الصفوف في مواجهة العدو الصهيوني ومشاريعه".

كما دعا إلى" تلقُّف دعوة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، فهي تجديد وتعميق الروابط بين قوى المقاومة في لبنان وشعوب أمتنا العربية والإسلامية، بما يعزز القوة في مواجهة الاحتلال والهيمنة الأميركية".

وأشار جبري إلى أن "دعوة سماحة الشيخ نعيم قاسم فرصة لتعزيز التلاقي الإسلامي والوطني، وتأكيد أن معركة الأمة واحدة، وأن المقاومة لم تكن خياراً ظرفياً، بل هي قدَرٌ وجودي لحماية الأوطان وصون الكرامة".
 
(الوكالة الوطنية)
