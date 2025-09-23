31
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
28
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حركة "الأمة": التزام دائم بالنهج الذي حارب العدو
Lebanon 24
23-09-2025
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
لمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد
الأمين العام
السابق للحزب،
السيد حسن
نصر الله، أصدرت حركة "الأمة" بيانًا قالت فيه:
Advertisement
"لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله شارك الامين العام لحركة الأمة الشيخ عبد الله جبري، مع وفد علمائي من "الحركة"، بمراسم "أداء قسم
العهد
والولاء للسرايا
اللبنانية
لمقاومة الاحتلال "
الإسرائيلي
"، أمام مرقد السيد نصر الله ، بحضور عدد من قادة السرايا ومجاهديها، الذين وضعوا إكليلاً من الزهر أمام الضريح عربون وفاء وإجلال لقائد رمزٍ للمقاومة والانتصار".
بداية اللقاء مع آيات بينات من القرآن
الكريم
تلاها النشيد الوطني اللبناني ونشيد
حزب الله
ثم نشيد السرايا اللبنانية، ثم ألقى جبري كلمة أكد فيها "العهد والوفاء لمسيرة السيد نصر الله (رحمه الله)، وعلى مواصلة طريق الجهاد والمقاومة"، معتبراً أن "هذه الزيارة تعبّر عن
التزام
دائم بالنهج الذي جمع الأمة ووحّد الصفوف في مواجهة العدو الصهيوني ومشاريعه".
كما دعا إلى" تلقُّف دعوة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، فهي تجديد وتعميق الروابط بين قوى
المقاومة
في
لبنان
وشعوب أمتنا العربية والإسلامية، بما يعزز القوة في مواجهة الاحتلال والهيمنة الأميركية".
وأشار جبري إلى أن "دعوة سماحة الشيخ نعيم قاسم فرصة لتعزيز التلاقي الإسلامي والوطني، وتأكيد أن معركة الأمة واحدة، وأن المقاومة لم تكن خياراً ظرفياً، بل هي قدَرٌ وجودي لحماية الأوطان وصون الكرامة".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري يعين "إبراهيم عبدالملك" مندوبا دائما بالأمم المتحدة
Lebanon 24
الرئيس السوري يعين "إبراهيم عبدالملك" مندوبا دائما بالأمم المتحدة
23/09/2025 17:00:53
23/09/2025 17:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو أبو الصفقات الجزئية يعارض النهج الذي ابتدعه والاتفاق الذي وافق عليه
Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو أبو الصفقات الجزئية يعارض النهج الذي ابتدعه والاتفاق الذي وافق عليه
23/09/2025 17:00:53
23/09/2025 17:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجيه يواكب ماراثون "المرده": دعم دائم للمبادرات الشبابية والرياضية
Lebanon 24
فرنجيه يواكب ماراثون "المرده": دعم دائم للمبادرات الشبابية والرياضية
23/09/2025 17:00:53
23/09/2025 17:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الفلسطينية تعزي لبنان بشهداء انفجار الجيش: "وقوف دائم ودعم كامل"
Lebanon 24
وزارة الخارجية الفلسطينية تعزي لبنان بشهداء انفجار الجيش: "وقوف دائم ودعم كامل"
23/09/2025 17:00:53
23/09/2025 17:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
الأمين العام
الإسرائيلي
السيد حسن
اللبنانية
حزب الله
المقاومة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
الاتحاد الأوروبي تعليقًا على "ضربة الأحد": لاحترام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي تعليقًا على "ضربة الأحد": لاحترام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
09:57 | 2025-09-23
23/09/2025 09:57:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط التقى وفد اتحاد بلديات الجرد الأعلى وبحمدون لبحث شؤون المنطقة
Lebanon 24
جنبلاط التقى وفد اتحاد بلديات الجرد الأعلى وبحمدون لبحث شؤون المنطقة
09:54 | 2025-09-23
23/09/2025 09:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:50 | 2025-09-23
23/09/2025 09:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة من وزير المال بشأن إعادة الإعمار… إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
بشرى سارة من وزير المال بشأن إعادة الإعمار… إليكم التفاصيل!
09:27 | 2025-09-23
23/09/2025 09:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات
Lebanon 24
برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات
09:23 | 2025-09-23
23/09/2025 09:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
02:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
14:08 | 2025-09-22
22/09/2025 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
10:54 | 2025-09-22
22/09/2025 10:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:57 | 2025-09-23
الاتحاد الأوروبي تعليقًا على "ضربة الأحد": لاحترام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
09:54 | 2025-09-23
جنبلاط التقى وفد اتحاد بلديات الجرد الأعلى وبحمدون لبحث شؤون المنطقة
09:50 | 2025-09-23
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:27 | 2025-09-23
بشرى سارة من وزير المال بشأن إعادة الإعمار… إليكم التفاصيل!
09:23 | 2025-09-23
برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات
09:17 | 2025-09-23
أحدهما عُثر بحوزته ألفَي حبة كبتاغون… الجيش يوقف لبنانيًا وآخر فلسطينيًا
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 17:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 17:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 17:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24