حركة "الأمة": التزام دائم بالنهج الذي حارب العدو

لمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السابق للحزب، نصر الله، أصدرت حركة "الأمة" بيانًا قالت فيه:

"لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله شارك الامين العام لحركة الأمة الشيخ عبد الله جبري، مع وفد علمائي من "الحركة"، بمراسم "أداء قسم والولاء للسرايا لمقاومة الاحتلال " "، أمام مرقد السيد نصر الله ، بحضور عدد من قادة السرايا ومجاهديها، الذين وضعوا إكليلاً من الزهر أمام الضريح عربون وفاء وإجلال لقائد رمزٍ للمقاومة والانتصار".



بداية اللقاء مع آيات بينات من القرآن تلاها النشيد الوطني اللبناني ونشيد ثم نشيد السرايا اللبنانية، ثم ألقى جبري كلمة أكد فيها "العهد والوفاء لمسيرة السيد نصر الله (رحمه الله)، وعلى مواصلة طريق الجهاد والمقاومة"، معتبراً أن "هذه الزيارة تعبّر عن دائم بالنهج الذي جمع الأمة ووحّد الصفوف في مواجهة العدو الصهيوني ومشاريعه".



كما دعا إلى" تلقُّف دعوة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، فهي تجديد وتعميق الروابط بين قوى في وشعوب أمتنا العربية والإسلامية، بما يعزز القوة في مواجهة الاحتلال والهيمنة الأميركية".



وأشار جبري إلى أن "دعوة سماحة الشيخ نعيم قاسم فرصة لتعزيز التلاقي الإسلامي والوطني، وتأكيد أن معركة الأمة واحدة، وأن المقاومة لم تكن خياراً ظرفياً، بل هي قدَرٌ وجودي لحماية الأوطان وصون الكرامة".

(الوكالة الوطنية)