توقيف 6 عاملين في مسلخ سوداف ـ تربل بسبب المخالفات الصحية والبيئية الخطيرة

أفادت انه عملاً بإشارة الاستئنافية، تم توقيف ستة أشخاص من العاملين في مسلخ سوداف – تربل ، وجرى التوسع بالتحقيقات، حيث تبيّن أن مسحوق العظام والجلود الذي يتم تجهيزه في المسلخ يُباع إلى بعض مصانع المرتديلا في منطقة شتورا.وكانت هذه الإجراءات قد انطلقت بعد مخابرة محافظ القاضي ، الذي كلف قيادة في باتخاذ التدابير اللازمة، حيث باشرت بتنفيذها تحت إشراف المختص، وتم ضبط المواد المخالفة وفتح تحقيق شامل.وأكدت المصلحة متابعتها الحثيثة لهذه القضية، ودعت الجهات المعنية إلى التشدد في الرقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على هذا المسلخ، صونًا للصحة العامة وحمايةً للبيئة، ومنعًا لتكرار مثل هذه المخالفات التي ترقى إلى مستوى الجرائم البيئية والصحية.