لبنان

توقيف 6 عاملين في مسلخ سوداف ـ تربل بسبب المخالفات الصحية والبيئية الخطيرة

Lebanon 24
23-09-2025 | 05:00
أفادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انه عملاً بإشارة النيابة العامة الاستئنافية، تم توقيف ستة أشخاص من العاملين في مسلخ سوداف – تربل ، وجرى التوسع بالتحقيقات، حيث تبيّن أن مسحوق العظام والجلود الذي يتم تجهيزه في المسلخ يُباع إلى بعض مصانع المرتديلا في منطقة شتورا.
وكانت هذه الإجراءات قد انطلقت بعد مخابرة محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، الذي كلف قيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي باتخاذ التدابير اللازمة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية بتنفيذها تحت إشراف القضاء المختص، وتم ضبط المواد المخالفة وفتح تحقيق شامل.

وأكدت المصلحة متابعتها الحثيثة لهذه القضية، ودعت الجهات المعنية إلى التشدد في الرقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على هذا المسلخ، صونًا للصحة العامة وحمايةً للبيئة، ومنعًا لتكرار مثل هذه المخالفات التي ترقى إلى مستوى الجرائم البيئية والصحية.
 
