Advertisement

لبنان

لاوندس يستقبل رئيس منظمة مراقبة الهدنة

Lebanon 24
23-09-2025 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1420438-638942263926486828.png
Doc-P-1420438-638942263926486828.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، في مكتبه في مبنى المقرّ العام، رئيس منظمة مراقبة الهدنة في الأمم المتحدة الـ Major General Patric Gauchat، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الطرفين.
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
لاوندس التقى رئيس منظمة مراقبة الهدنة في الأمم المتحدة
lebanon 24
23/09/2025 21:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات
lebanon 24
23/09/2025 21:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
التلغراف عن مصادر: ستارمر وافق على مشاركة مقاتلات بريطانية في مراقبة أجواء أوكرانيا عند أي هدنة
lebanon 24
23/09/2025 21:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء لاوندس يستقبل السفير بخاري وسلام الأشقر: تعزيز التعاون الأمني بين لبنان والسعودية وإندونيسيا
lebanon 24
23/09/2025 21:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

أمن الدولة

الدولة ال

لبنان وا

ون بين

الهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-09-23
14:05 | 2025-09-23
14:03 | 2025-09-23
14:00 | 2025-09-23
13:28 | 2025-09-23
13:27 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24