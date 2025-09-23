Advertisement

لبنان

شقير استقبل قصيفي.. بحث في الأوضاع الراهنة

Lebanon 24
23-09-2025 | 05:27
A-
A+
Doc-P-1420445-638942274294498521.png
Doc-P-1420445-638942274294498521.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه وفداً من مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزيف القصيفي وبحث معهم الأوضاع في لبنان والمنطقة.
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة مع رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي وتناول معه آخر التطورات
lebanon 24
23/09/2025 21:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: زيارة لاريجاني إلى بيروت في ظل الأوضاع الراهنة حصلت في وقتها المناسب ورحلته إلى العراق مُرتبة منذ فترة طويلة
lebanon 24
23/09/2025 21:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير استقبل وفداً برلمانياً مدغشقرياً
lebanon 24
23/09/2025 21:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل السفير الهندي وهنأه بذكرى استقلال بلاده
lebanon 24
23/09/2025 21:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية

نقابة محرري الصحافة اللبنانية

نقابة محرري الصحافة

المدير العام للأمن

الصحافة اللبنانية

جوزيف القصيفي

المدير العام

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-09-23
14:05 | 2025-09-23
14:03 | 2025-09-23
14:00 | 2025-09-23
13:28 | 2025-09-23
13:27 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24