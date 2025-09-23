Advertisement

لبنان

ضمن ثلاث استراتيجيات وطنية... إطلاق "حزمة السياسات المناخية للبنان" في السرايا الحكومية

Lebanon 24
23-09-2025 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1420451-638942284109203079.png
Doc-P-1420451-638942284109203079.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة البيئة اليوم في السرايا الحكومية عن إطلاق "حزمة السياسات المناخية للبنان"، وذلك برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
Advertisement


ووفق بيان عن  (UNDP) ، تضم الحزمة "ثلاث استراتيجيات وطنية: خطة التكيف الوطنية (NAP 2025–2035) والمساهمة المحددة وطنياً المحدثة (NDC 3.0) والاستراتيجية طويلة الأمد للتنمية منخفضة الكربون((LT-LEDS، وتوفر خارطة طريق شاملة بشأن المناخ، تُعد الاوسع والأكثر شمولاً في لبنان حتى الآن، حيث ترسم مساراً لخفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية". 


أطلق هذا الحدث في حضور  وزيرة البيئة. د. تمارا الزين، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان  ساندرا دو وائل،  سفير البرازيل تارسيو كوستا،  المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا  والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو. 

وللمناسبة قال سلام: "إن تغيّر المناخ بالنسبة إلينا واقع نعيشه ونلمسه يومياً. فكل لبناني اختبر آثاره، إذ شهدنا امتداد موجات الجفاف في مختلف المناطق، وتراجع خزانات مياهنا، وقِصر مواسم الشتاء وتراجع الثلوج، فيما تجتاح الفيضانات ودياننا في فصلي الربيع والخريف".

تابع:"لقد بدأ تغيّر المناخ بالفعل بإعادة تشكيل حياتنا واقتصادنا وأمننا. ومن هنا، فإن قضية المناخ بالنسبة إلينا ليست موضوعا ثانويا، بل شأن محوري وجوهري".


اما الزين فقالت:" اننا في  لبنان نشهد تزايدًا في الأحداث المناخية المتطرفة، وندرك يومًا بعد يوم أن المناخ أصبح جزءًا لا يتجزأ من السياسة والاقتصاد والتنمية، وحتى من جهود إعادة الإعمار والتعافي. وكل ذلك انعكس في البيان الوزاري، الذي يعد سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات، حين أكدنا أننا نريد دولة تعمل على مواجهة مخاطر اضطرابات المناخ والكوارث الطبيعية، وضمن جهود إعادة الإعمار، نريد دولة تعتمد خطط إعمار أكثر استدامة".
أضافت: "على صعيد وزارة البيئة بصفتها سلطة تنفيذية، نعمل على ترسيخ البعد المناخي في هيكلية الوزارة، ونعلن اليوم إتمام التصور المؤسسي المحدث الذي يواكب متطلبات العصر، ويضم مديرية متخصصة للمناخ، لتصبح الوزارة رسميًا وزارة البيئة والمناخ".
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يرفض تسليم السلاح ويتوقع من الحكومة "استراتيجية أمن وطني"
lebanon 24
23/09/2025 21:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إلباييس الإسبانية: الحكومة تدرس تسريع حظر تصدير السلاح لإسرائيل ضمن حزمة عقوبات يتوقع إقرارها الثلاثاء
lebanon 24
23/09/2025 21:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا حلول خارج إستراتيجية الأمن ‏الوطني واخرجوا من"قصة حصرية السلاح"
lebanon 24
23/09/2025 21:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية
lebanon 24
23/09/2025 21:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الاتحاد الأوروبي

الأمم المتحدة

إعادة الإعمار

مجلس الوزراء

وزارة البيئة

البرازيل

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-09-23
14:05 | 2025-09-23
14:03 | 2025-09-23
14:00 | 2025-09-23
13:28 | 2025-09-23
13:27 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24