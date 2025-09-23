في منشور... الحريري يعلّق على الاعتراف بدولة فلسطين

هنأ على الاعتراف الدولي بدولتهم، وكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "مبروك للشعب الفلسطيني في هذا اليوم غير المسبوق، يوم الاعتراف التاريخي بدولة . شكرا للمجتمع الدولي على وقوفه إلى جانب الحق والعدالة، وفي هذه المناسبة أتوجه بالامتنان إلى جميع الدول التي أسهمت في تحويل هذا القرار إلى حقيقة. وأخص بالشكر الكبير التي أخذت على عاتقها قيادة هذا الإنجاز التاريخي عبر تأمين أوسع تحالف دولي لنصرة فلسطين، وأيضا صديقة العرب".

