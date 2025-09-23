Advertisement

لبنان

في منشور... الحريري يعلّق على الاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
23-09-2025 | 05:47
A-
A+
Doc-P-1420452-638942286891704746.jpg
Doc-P-1420452-638942286891704746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ الرئيس سعد الحريري الفلسطينيين على الاعتراف الدولي بدولتهم، وكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "مبروك للشعب الفلسطيني في هذا اليوم غير المسبوق، يوم الاعتراف التاريخي بدولة فلسطين. شكرا للمجتمع الدولي على وقوفه إلى جانب الحق والعدالة، وفي هذه المناسبة أتوجه بالامتنان إلى جميع الدول التي أسهمت في تحويل هذا القرار إلى حقيقة.  وأخص بالشكر الكبير المملكة العربية السعودية التي أخذت على عاتقها قيادة هذا الإنجاز التاريخي عبر تأمين أوسع تحالف دولي لنصرة فلسطين، وأيضا فرنسا صديقة العرب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد إعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين..هكذا علّقت إسرائيل وأميركا
lebanon 24
23/09/2025 21:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين هو الطريق نحو مستقبل أفضل
lebanon 24
23/09/2025 21:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء لوكسمبورغ: أعلن الاعتراف بدولة فلسطين
lebanon 24
23/09/2025 21:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير موناكو يعلن الاعتراف بدولة فلسطين
lebanon 24
23/09/2025 21:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الرئيس سعد الحريري

العربية السعودية

الفلسطينيين

الرئيس سعد

السعودية

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-09-23
14:05 | 2025-09-23
14:03 | 2025-09-23
14:00 | 2025-09-23
13:28 | 2025-09-23
13:27 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24