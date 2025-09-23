30
لبنان
في منشور... الحريري يعلّق على الاعتراف بدولة فلسطين
Lebanon 24
23-09-2025
|
05:47
photos
هنأ
الرئيس سعد الحريري
الفلسطينيين
على الاعتراف الدولي بدولتهم، وكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "مبروك للشعب الفلسطيني في هذا اليوم غير المسبوق، يوم الاعتراف التاريخي بدولة
فلسطين
. شكرا للمجتمع الدولي على وقوفه إلى جانب الحق والعدالة، وفي هذه المناسبة أتوجه بالامتنان إلى جميع الدول التي أسهمت في تحويل هذا القرار إلى حقيقة. وأخص بالشكر الكبير
المملكة العربية السعودية
التي أخذت على عاتقها قيادة هذا الإنجاز التاريخي عبر تأمين أوسع تحالف دولي لنصرة فلسطين، وأيضا
فرنسا
صديقة العرب".
