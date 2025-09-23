اعتصام للمستأجرين القدامى في صور رفضًا لقانون الإيجار الجديد

Advertisement

نفذّ المستأجرون القدامى في مدينة صور تنظيم اعتصام في ساحة القسم عند مدخل السوق التجاري، حيث رفع المشاركون لافتات تندّد بقانون الإيجار الجديد، واصفين اياه ب"الظالم والمجحف بحقهم".وطالب المستأجرون في كلمة القاها باسمهم عضو في لجنة الادارة والعدل "باعادة دراسة القانون ".وقال: "إن تحرير الايجارات لا يعني سحق المستأجرين. وبالتالي فإننا لن نقبل بالمصادرة والمهزلة"، مطالباً الرؤساء الثلاثة ب"إعادة النظر في هذا القانون التهجيري التدميري"، داعيا الى "عدالة حقيقية توازن بين حقوق المالك والمستأجر".وطالب الرئيس " بدعوة لجنة الادارة والعدل لاجتماع عاجل مع المستأجرين لمناقشة بنود التعديل ووضع الامور في نصابه".