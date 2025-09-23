Advertisement

لبنان

اعتصام للمستأجرين القدامى في صور رفضًا لقانون الإيجار الجديد

Lebanon 24
23-09-2025 | 05:51
A-
A+
Doc-P-1420453-638942289930853601.png
Doc-P-1420453-638942289930853601.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذّ المستأجرون القدامى في مدينة صور تنظيم اعتصام في ساحة القسم عند مدخل السوق التجاري، حيث رفع المشاركون لافتات تندّد بقانون الإيجار الجديد، واصفين اياه ب"الظالم والمجحف بحقهم".


وطالب المستأجرون في كلمة القاها باسمهم عضو لجنة المستأجرين في لبنان عباس وهبي لجنة الادارة والعدل "باعادة دراسة القانون ".
Advertisement



وقال: "إن تحرير الايجارات لا يعني سحق المستأجرين. وبالتالي فإننا لن نقبل بالمصادرة والمهزلة"، مطالباً الرؤساء الثلاثة ب"إعادة النظر في هذا القانون التهجيري التدميري"، داعيا الى "عدالة حقيقية توازن بين حقوق المالك والمستأجر".



وطالب الرئيس  نبيه بري" بدعوة لجنة الادارة والعدل لاجتماع عاجل مع المستأجرين لمناقشة بنود التعديل ووضع الامور في نصابه".
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. اعتصام للمستأجرين القدامى في طرابلس
lebanon 24
23/09/2025 21:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تُحرر الإيجار القديم: بين حماية المالك وقلق المستأجرين
lebanon 24
23/09/2025 21:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين: من غير المقبول الاستشهاد بالقانون الفرنسي للدفاع عن المستأجرين القدامى
lebanon 24
23/09/2025 21:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام في عين الحلوة رفضا لتقليصات الأنروا
lebanon 24
23/09/2025 21:22:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة المستأجرين

قانون الإيجار

عباس وهبي

نبيه بري

نبيه بر

لبنان

نبيه

جيري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-09-23
14:05 | 2025-09-23
14:03 | 2025-09-23
14:00 | 2025-09-23
13:28 | 2025-09-23
13:27 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24