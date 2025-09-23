الرئيس عون ابرق الى الملك السعودي مهنئا باليوم الوطني للمملكة

Advertisement

أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن إعتزازي بروابط الاخوّة والتعاون التي تجمع بين بلدينا، وحرصي الدائم على تعزيز علاقاتنا الثنائية لما فيه خير شعبينا الشقيقين.مع فائق المودة والتقدير".

ابرق رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ملك مهنئاً باليوم الوطني السعودي وجاء في البرقية:"بمناسبة احتفال بلادكم باليوم الوطني، يسرني ان اتوجه الى جلالتكم، بأحرّ التهاني واصدق التمنيات، سائلاً الله تعالى ان يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.