سلامة ناقش مع رئيسة "أديان" سبل التعاون لإطلاق أسبوع للتنوع الثقافي

وتناول اللقاء" نشاطات المؤسسة وامكانية التعاون المستقبلي مع الوزارة في ما يتعلق بثقافة التنوع "،وفق ما اعلنت السيدة طبارة اثر اللقاء، لافتة الى ان "البحث تطرق ايضا الى احياء اسبوع يحتفي بالتنوع الثقافي بالتعاون مع الوزارة بخاصة وان وجهات النظر ومنهجيتنا متطابقة بان بلدنا غني بتنوعه وضرورة العمل لتظهيره بشكل ايجابي على ان نأخذ بعين الاعتبار كل الامور التي تمنع الانفتاح على التنوع من مخاوف ومن ذاكرة مشحونة او مظلومية وما شابه وذلك لكي نستطيع ان نبني سياسة تثمين لهذا التنوع بكافة الصعد ".كذلك اعلنا عن "استعدادنا لإرسال منشوراتنا الى المكتبة الوطنية وجميع مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي والمكتبات العامة الشريكة مع الوزارة".وأضافت طبارة :"كما أطلعنا الوزير سلامة على التحضيرات الجارية في مؤسسة اديان لفعالية يوم التضامن الذي سيقام في 25 من الشهر الجاري على امل ان يكون برعايته".