لبنان

وزير الزراعة استقبل ملكة جمال لبنان: وجه مؤثر وملهم قادر على أن يكون سفيرًا لرسائل الزراعة المستدامة

Lebanon 24
23-09-2025 | 06:09
Doc-P-1420459-638942301627737615.png
Doc-P-1420459-638942301627737615.png photos 0
استقبل وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه في الوزارة ملكة جمال لبنان ندى كوسا، حيث خُصّص اللقاء لبحث آفاق التعاون في مجالات التوعية الزراعية والبيئية، وسبل تعزيز دور الشباب والمرأة في دعم مسيرة التنمية الريفية.
رحّب الوزير هاني بالضيفة، معتبرًا حضورها "قيمة مضافة إلى العمل الوطني والإنمائي"، وقال:"يسرّني أن أرحب بك في وزارة الزراعة، فنحن نرى فيك وجهًا مؤثرًا وملهمًا قادرًا على أن يكون سفيرًا لرسائل الزراعة المستدامة وحماية البيئة. إن انخراطك الفعّال في حملات الوزارة، وتشجيع استهلاك المنتجات الزراعية اللبنانية، ونشر الوعي بأهمية الأمن الغذائي، هو رسالة وطنية وإنسانية بامتياز. كما نتطلع إلى أن تساهمي في نقل هذه الرسائل إلى المدارس والجامعات والشباب، وتسليط الضوء على دور المرأة في التنمية الريفية، لتكوني مصدر إلهام للأجيال القادمة".


وأشار الوزير هاني إلى أن "هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الوزارة لفتح شراكات جديدة مع الشخصيات المؤثرة في المجتمع"، وقال: "إن حضور ندى كوسا يضيف بعدًا إنسانيًا وشبابيًا لجهودنا، ويعزز رسالتنا في جعل لبنان أكثر خضرة واستدامة، وترسيخ قيم الزراعة والبيئة بأسلوب قريب من قلوب الناس وجاذب لاهتمامهم".


من جهتها، عبّرت كوسا عن اعتزازها بلقاء الوزير وما استمعت إليه من خطط ومبادرات، وقالت:


"يسعدني أن أكون جزءًا من هذه المسيرة التي تهدف إلى دعم المزارع اللبناني ومساعدته على التمسّك بأرضه والعيش الكريم. وأؤكد انفتاحي على المشاركة في أي نشاط أو حملة تساهم في نشر الوعي الزراعي والبيئي، وتعزيز قيمة الزراعة كركيزة أساسية في حياة كل لبناني."


اختُتم اللقاء بـ "تأكيد متابعة التنسيق بين وزارة الزراعة وملكة جمال لبنان لإطلاق مبادرات مشتركة تستهدف المدارس والجامعات والمجتمع المدني، بهدف رفع مستوى الوعي بالقضايا الزراعية والبيئية، وتشجيع الجيل الجديد على الانخراط في مسيرة التنمية بروح من المسؤولية والأمل، وبصورة تجعل من الزراعة رسالة حياة وثقافة وطنية".
ملكة جمال لبنان

المجتمع المدني

وزارة الزراعة

ملكة جمال

اللبنانية

من جهته

القضايا

