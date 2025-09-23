حمادة: منذ عقود نعتزّ ونحتفل بالعيد الوطني للمملكة الأكبر والأصدق والأحب للبنان

Advertisement

قال عضو "اللقاء " النائب مروان حمادة في تصريح لمناسبة العيد الوطني ال 95 للمملكة : "في كل سنة ومنذ عقود نعتزّ ونحتفل بعيد الشقيق الأكبر والأصدق والأحب للبنان".وتابع:" وفي هذا العام بالتحديد تقترن التهنئة بالامتنان العميق والشكر الجزيل لما تقوم به من خلال قيادة جلالة ، وولي ، برعاية ودعمه للخروج من أزماته والارتقاء مجدداً لعضوية فاعلة في محيطه العربي".