لبنان

حمادة: منذ عقود نعتزّ ونحتفل بالعيد الوطني للمملكة الأكبر والأصدق والأحب للبنان

Lebanon 24
23-09-2025 | 06:16
قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة في تصريح لمناسبة العيد الوطني ال 95 للمملكة العربية السعودية: "في كل سنة ومنذ عقود نعتزّ ونحتفل بعيد المملكة العربية السعودية الشقيق الأكبر والأصدق والأحب للبنان".
وتابع:" وفي هذا العام بالتحديد تقترن التهنئة بالامتنان العميق والشكر الجزيل لما تقوم به من خلال قيادة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برعاية لبنان ودعمه للخروج من أزماته والارتقاء مجدداً لعضوية فاعلة في محيطه العربي".
