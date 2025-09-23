Advertisement

لبنان

رستم زار بهية الحريري وبحث أوضاع عكار

Lebanon 24
23-09-2025 | 06:26
 زار النائب أحمد رستم النائب السيدة بهية الحريري في مكتبها في مدينة بيروت، حيث جرى بحث في الأوضاع العامة، لا سيما واقع محافظة عكار وضرورة رفع الحرمان عنها.
وتمحور اللقاء وفق بيان عن المكتب الاعلامي للنائب رستم حول" أهمية تفعيل المشاريع الإنمائية والخدمات الأساسية في عكار، وضرورة التعاون بين مختلف القوى السياسية والنيابية لتأمين حقوق أبناء المحافظة، وإطلاق عجلة التنمية المستدامة فيها، بما يعيد لها دورها الطبيعي في الخريطة الوطنية".


وأكد النائب رستم خلال اللقاء أن "عكار تستحق الكثير، وهي بحاجة إلى دعم فعلي من الدولة ومؤسساتها، مشيدًا "بدور الحريري في دعم المناطق المهمّشة وحرصها الدائم على الإنماء المتوازن".
