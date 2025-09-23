بشأن التغطية الصحية للعاملين في قطاع الإعلام الرقمي… هذا ما قاله كركي

Advertisement

وقد تم في خلال اللقاء استعراض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وبحث سبل تطوير العمل الإعلامي بما يخدم الصالح العام، مع التركيز على أهمية الضمان الاجتماعي كركيزة أساسية في حماية المواطنين، ودور الإعلام في التوعية وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة من الصندوق.وأكد كركي "أن أي مبادرة تتعلق بتأمين التغطية الصحية للعاملين في قطاع الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي هي خطوة في غاية الأهمية، ويجب تنسيقها مع كل من للإعلام المرئي والمسموع، ونقابة محرري الصحافة ، بما يضمن الإطار القانوني والتنظيمي السليم ويحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع".وأشار إلى "أن إدارة الصندوق منفتحة على جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى شمول فئات جديدة بمظلة الضمان"، مؤكدا "أن الإعلام يشكل شريكا أساسيا في مسار الإصلاح والتطوير".من جهتهما، ثمن الإعلاميان حسين صدقة وعلي أحمد هذا اللقاء، وأكدا "أهمية إستمرار التواصل بين الإعلام والجهات الرسمية، وتفعيل الشراكة البناءة لما فيه خير ".