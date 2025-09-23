Advertisement

لبنان

بشأن التغطية الصحية للعاملين في قطاع الإعلام الرقمي… هذا ما قاله كركي

Lebanon 24
23-09-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1420463-638942312439434982.jpg
Doc-P-1420463-638942312439434982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اسقبل المدير العام للضمان الإجتماعي محمد كركي، وفدا اعلاميا، مدير مركز "صدى" للإنتاج الإعلامي حسين صدقة ومدير موقع "صدى فور برس" علي أحمد، في سياق تعزيز أطر التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات الرسمية.
Advertisement
 


وقد تم في  خلال اللقاء استعراض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وبحث سبل تطوير العمل الإعلامي بما يخدم الصالح العام، مع التركيز على أهمية الضمان الاجتماعي كركيزة أساسية في حماية المواطنين، ودور الإعلام في التوعية وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة من الصندوق.


 
وأكد كركي "أن أي مبادرة تتعلق بتأمين التغطية الصحية للعاملين في قطاع الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي هي خطوة في غاية الأهمية، ويجب تنسيقها مع كل من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، ونقابة محرري الصحافة اللبنانية، بما يضمن الإطار القانوني والتنظيمي السليم ويحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع".



وأشار إلى "أن إدارة الصندوق منفتحة على جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى شمول فئات جديدة بمظلة الضمان"، مؤكدا "أن الإعلام يشكل شريكا أساسيا في مسار الإصلاح والتطوير".


 
من جهتهما، ثمن الإعلاميان حسين صدقة وعلي أحمد هذا اللقاء، وأكدا "أهمية إستمرار التواصل بين الإعلام والجهات الرسمية، وتفعيل الشراكة البناءة لما فيه خير المجتمع اللبناني".
مواضيع ذات صلة
كركي: رفع نسبة التغطية في كافّة الأعمال الجراحية المقطوعة إلى 90%
lebanon 24
23/09/2025 21:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: 3463 مليار تقديمات صحيّة منذ بداية 2025
lebanon 24
23/09/2025 21:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة إطلاق كريستيانو رونالدو لعملة رقمية تحمل إسمه؟
lebanon 24
23/09/2025 21:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي يتحدث عن إصلاحات جديدة.. هذا ما كشفه
lebanon 24
23/09/2025 21:23:16 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع اللبناني

الجهات الرسمية

المجلس الوطني

المدير العام

مدير مركز

اللبنانية

علي أحمد

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-09-23
14:05 | 2025-09-23
14:03 | 2025-09-23
14:00 | 2025-09-23
13:28 | 2025-09-23
13:27 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24