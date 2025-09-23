دبوسي: ندعم مبادرات تساهم في تنمية المجتمعات الريفية

Advertisement

زار رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ولبنان ، توفيق دبوسي، برفقة فريق عمل الغرفة، بلدة بسلوقيت في قضاء بدعوة من رئيسة مجموعة "جانا لوما" برنساس سعد الأشقر والسيدة كارول سعد . واستُقبل دبوسي من قبل رئيس البلدية دحدح بولس دحدح وكاهن الرعية يوحنا مارون حنا، إلى جانب عدد من الفاعليات الاجتماعية والدينية في البلدة.استُهلّت الزيارة بجولة داخل البلدة شملت معاينة الخرائط والتعرف على تاريخ بسلوقيت وموقعها الجغرافي ومناخها ، بالإضافة إلى شرح قدّمه كاهن الرعية حول الإرث الديني والروحي وأبرز رجال الدين الذين خرجوا منها.ألقت رئيسة "جانا لوما" كلمة أضاءت فيها على خصوصية البلدة، جغرافيتها ومواردها الطبيعية، وعدد المقيمين والمنتشرين، بالاضافة إلى العائلات الأساسية التي تشكّل نسيجها الاجتماعي.تخلل الجولة محطات زراعية وسياحية، أبرزها زيارة مزرعة الورد التي تشتهر بها بسلوقيت، حيث استقبل الوفد بعبق الورود المنتشرة في البلدة. كما تمّ التوقف عند بعض المزارع المحلية وتذوق منتجات البلدة من مربيات ومجففات وشراب التوت والورد .تحولت الزيارة إلى جلسة حوارية وعملية خُصصت للتداول في إمكانيات التنمية المحلية، وتبادل الأفكار حول كيفية دعم أبناء البلدة وتعزيز مواردها السياحية والزراعية.واكد دبوسي أن "غرفة طرابلس الكبرى تبقى على الدوام منفتحة على كل البلدات الشمالية، حاملةً رسالة دعم للشباب، للمزارعين، وللمبادرات الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الريفي وتثبيت الناس في أرضهم فعلاً لا قولاً ".