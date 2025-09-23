Advertisement

لبنان

بهية الحريري التقت مديري المدارس الرسمية في صيدا وناقشت احتياجاتها

Lebanon 24
23-09-2025 | 06:39
تابعت رئيسة "مؤسسة الحريريبهية الحريري، أوضاع واحتياجات المدارس الرسمية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) في صيدا، والصعوبات التي تواجهها مع بدء العام الدراسي. وعقدت اجتماعًا مع مديري هذه المدارس في مكتب المؤسسة، بحضور رئيس منطقة الجنوب التربوية أحمد صالح وأمينة سر المنطقة هيفاء عزام.
افتُتح الاجتماع بدقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء مجزرة بنت جبيل، ثم طرح المديرون أبرز المشكلات التي لا تزال تعيق انتظام العام الدراسي في مدارسهم بشكل طبيعي، وهي:


-موضوع التعاقد : ضرورة تأمين حاجات المدارس الرسمية من الأساتذة نظراً للنقص في عددهم في مواد محددة، وذلك اما عبر فتح تعاقد جديد أو بالتعاقد من خلال الوزارة، وتوحيد مسميات التعاقد وبدل ساعة التعاقد بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.


-مشكلة عجز صناديق المدارس الفارغة عن تغطية الأعباء الملقاة على عاتقها مثل المثابرة وبدل النقل وأجور عمال الخدمة ومستحقات المتعاقدين على نفقة الصندوق وأجور عمال المكننة وغيرها، إضافة إلى الكلفة التشغيلية للمدارس، وطالبوا ب"ضرورة تأمين انتظام عملية تغذية الصناديق وتنظيم واستمرارية الدفع لها بشكل دائم".


-مشكلة النقص في الكتب المدرسية كون الكتب التي سلمت للمدارس الرسمية العام الماضي لا تكفي أو لا تصلح لإعادة تدويرها وتوزيعها.


-مشكلة تعديل الدوام واختلاف مدة الحصة الدراسية بين ما قبل الإستراحة وما بعدها، على أساس 4 أيام تعليم في الأسبوع، وضرورة توحيدها.


-ملاحظات حول جهوزية المدارس لتنفيذ خطة التدخل التربوي - برنامج تعافي لتعويض الفاقد التعليمي ضمن المهلة المحددة له ( 8 أسابيع ) والخشية من أن يؤثر ذلك على انجاز المنهاج وفقاً للبرنامج المحدد.


-مشكلة الحاجة لتأمين حصص وأساتذة للمواد الإجرائية في معظم المدارس نظراً لأهميتها في بناء مهارات التلميذ.


-موضوع تسجيل الطلاب الفلسطينيين في ضوء الطاقة الإستيعابية للمدارس.


-اقتراح استيفاء مساهمة رمزية من الأهالي في التعليم الأساسي تساهم في تغذية الصناديق".


وأكدت الحريري في ختام الإجتماع أنها "ستتابع هذه المواضيع والمطالب مع وزارة التربية"، وقالت: "سنعمل ان شاء الله بالتعاون معكم ومع الوزارة من أجل تذليل كل العقبات التي تقف في طريق انتظام العام الدراسي لأبنائنا الطلاب في المدارس الرسمية".
