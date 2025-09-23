بهية الحريري التقت مديري المدارس الرسمية في صيدا وناقشت احتياجاتها

Advertisement

افتُتح الاجتماع بدقيقة صمت حدادًا على أرواح مجزرة ، ثم طرح المديرون أبرز المشكلات التي لا تزال تعيق انتظام العام الدراسي في مدارسهم بشكل طبيعي، وهي:-موضوع التعاقد : ضرورة تأمين حاجات المدارس الرسمية من الأساتذة نظراً للنقص في عددهم في مواد محددة، وذلك اما عبر فتح تعاقد جديد أو بالتعاقد من خلال الوزارة، وتوحيد مسميات التعاقد وبدل ساعة التعاقد بين والتعليم الثانوي.-مشكلة عجز صناديق المدارس الفارغة عن تغطية الأعباء الملقاة على عاتقها مثل المثابرة وبدل النقل وأجور عمال الخدمة ومستحقات المتعاقدين على نفقة الصندوق وأجور عمال المكننة وغيرها، إضافة إلى الكلفة التشغيلية للمدارس، وطالبوا ب"ضرورة تأمين انتظام عملية تغذية الصناديق وتنظيم واستمرارية الدفع لها بشكل دائم".-مشكلة النقص في الكتب المدرسية كون الكتب التي سلمت للمدارس الرسمية العام الماضي لا تكفي أو لا تصلح لإعادة تدويرها وتوزيعها.-مشكلة تعديل الدوام واختلاف مدة الحصة الدراسية بين ما قبل الإستراحة وما بعدها، على أساس 4 أيام تعليم في الأسبوع، وضرورة توحيدها.-ملاحظات حول جهوزية المدارس لتنفيذ خطة التدخل - برنامج تعافي لتعويض الفاقد التعليمي ضمن المهلة المحددة له ( 8 أسابيع ) والخشية من أن يؤثر ذلك على انجاز المنهاج وفقاً للبرنامج المحدد.-مشكلة الحاجة لتأمين حصص وأساتذة للمواد الإجرائية في معظم المدارس نظراً لأهميتها في بناء مهارات التلميذ.-موضوع تسجيل الطلاب في ضوء الطاقة الإستيعابية للمدارس.-اقتراح استيفاء مساهمة رمزية من الأهالي في التعليم الأساسي تساهم في تغذية الصناديق".وأكدت الحريري في ختام الإجتماع أنها "ستتابع هذه المواضيع والمطالب مع وزارة التربية"، وقالت: "سنعمل ان شاء الله بالتعاون معكم ومع الوزارة من أجل تذليل كل العقبات التي تقف في طريق انتظام العام الدراسي لأبنائنا الطلاب في المدارس الرسمية".