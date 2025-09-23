بيان جديد من الجيش... إليكم مضمونه

Advertisement

صدر عن ـ البيان الآتي:"بتاريخ 23 / 9 / 2025، ما بين الساعة 14.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان في حقل – ، وبلدة – صور".