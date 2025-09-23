Advertisement

لبنان

الجامعة اللبنانية والمركز الدولي للدراسات الزراعية في المتوسط يوقعان اتفاقية تعاون

Lebanon 24
23-09-2025 | 07:11
وقّعت الجامعة اللبنانية ممثلة برئيسها بسام بدران اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في دول المتوسط/ساراغوسا – إسبانيا ممثلًا بمدير المركز الدكتور راوول كومبِس لوبيز Raul Compes Lopez.
حضر التوقيع عن الجامعة اللبنانية عميدة كلية الزراعة الدكتورة نادين ناصيف وعميد كلية العلوم الدكتور علي كنج وعدد من مستشاري رئيس الجامعة، فيما حضر عن مركز CHEAM رئيسة مجلس الإدارة السيدة فريدا كريفكاFrida Krifca  ونائبة الرئيسة وممثلة لبنان الوزيرة السابقة وفاء الضيقة ومديرو عدد من فروع المركز وجهازه الإداري.

وقالت الجامعة في بيان:"تهدف الاتفاقية إلى دعم وتعزيز التعاون بين كلية الزراعة والمركز في مجال التدريس وتبادل الأساتذة واستقبال طلاب مرحلة الماستر ضمن البرامج العلمية للمركز، إضافة إلى تعزيز الأبحاث المشتركة في مجالات الزراعة والمياه والبيئة والصناعات الغذائية والإنتاج النباتي والحيواني خصوصًا في ظل التحديات المناخية.

وتفتح هذه الاتفاقية المجال للتعاون بين الطرفين في عدد من النشاطات المشتركة ضمن المشاريع الأوروبية مثل ERASMUS +  و PRIMA وإنشاء دبلوم مزدوج وتأمين فرص التدريب للطلاب".

ورحب  بدران بتوقيع هذه الاتفاقية، متحدثًا أمام وفد مركز CHEAM عن واقع الجامعة اللبنانية وتميّز طلابها وموقعها في التصنيفات العالمية، فضلًا عن أهميتها كجامعة رسمية وحيدة في لبنان تضم أكثر من سبعين ألف طالب.
