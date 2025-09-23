الجامعة اللبنانية والمركز الدولي للدراسات الزراعية في المتوسط يوقعان اتفاقية تعاون

Advertisement

وقّعت ممثلة برئيسها بسام بدران اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية في دول المتوسط/ساراغوسا – ممثلًا بمدير المركز الدكتور راوول كومبِس لوبيز Raul Compes Lopez.حضر التوقيع عن الجامعة عميدة كلية الزراعة الدكتورة نادين ناصيف وعميد كلية العلوم الدكتور علي كنج وعدد من مستشاري رئيس الجامعة، فيما حضر عن مركز CHEAM رئيسة السيدة فريدا كريفكاFrida Krifca ونائبة الرئيسة وممثلة السابقة وفاء الضيقة ومديرو عدد من فروع المركز وجهازه الإداري.وقالت الجامعة في بيان:"تهدف الاتفاقية إلى دعم وتعزيز التعاون بين كلية الزراعة والمركز في مجال التدريس وتبادل الأساتذة واستقبال طلاب مرحلة الماستر ضمن البرامج العلمية للمركز، إضافة إلى تعزيز الأبحاث المشتركة في مجالات الزراعة والمياه والبيئة والصناعات الغذائية والإنتاج النباتي والحيواني خصوصًا في ظل التحديات المناخية.وتفتح هذه الاتفاقية المجال للتعاون بين الطرفين في عدد من النشاطات المشتركة ضمن المشاريع الأوروبية مثل ERASMUS + و PRIMA وإنشاء دبلوم مزدوج وتأمين فرص التدريب للطلاب".ورحب بدران بتوقيع هذه الاتفاقية، متحدثًا أمام وفد مركز CHEAM عن واقع الجامعة اللبنانية وتميّز طلابها وموقعها في التصنيفات العالمية، فضلًا عن أهميتها كجامعة رسمية وحيدة في لبنان تضم أكثر من سبعين ألف طالب.