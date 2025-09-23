Advertisement

لبنان

سلام بحث مع زواره قضايا متعددة وكرامي جدد تأييده لدعم الحكومة

Lebanon 24
23-09-2025 | 07:15
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم في السرايا الحكومية، النائب فيصل كرامي يرافقه عثمان مجذوب وعلاء جليلاتي.
بعد اللقاء،أوضح كرامي "ان البحث تناول المستجدات السياسية كافة"، مؤكدا دعمه وتأييده للرئيس سلام وللإجراءات التي تتخذها الحكومة في مختلف المجالات والقضايا"، مشيرا الى "ان البحث تطرق أيضا الى مواضيع مطلبية وإنمائية تخص مدينة طرابلس والشمال".



واستقبل سلام وفدا من المجلس البلدي لمدينة الميناء برئاسة عبد الله كبارة الذي اوضح "ان الوفد عرض لأوضاع ومطالب مدينة الميناء، ولا سيما شؤون إنمائية وخدماتية وإنمائية تخص المدينة لتحسين أوضاعها وتطوير البنى التحتية فيها، واعادة تأهيل الكورنيش البحري .



كما التقى رئيس الحكومة وفدا اقتصاديا برئاسة خالد زيدان الذي اشار الى "ان الاجتماع مع الرئيس سلام تناول مجمل الاوضاع  الاقتصادية، وكانت هناك جولة أفق حول السبل الايلة للمساعدة في النهوض الاقتصادي".



ثم استقبل الرئيس سلام الرئيس الدولي لـ "النهضة الفرنسية" Denis Fadda مع وفد، وقد تم في خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية - الفرنسية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.


كما التقى الرئيس سلام سفير لبنان المعين لدى السويد اسامة خشاب قبيل توجهه الى مركز عمله الجديد.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24