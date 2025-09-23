30
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام بحث مع زواره قضايا متعددة وكرامي جدد تأييده لدعم الحكومة
Lebanon 24
23-09-2025
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
صباح اليوم
في السرايا الحكومية، النائب فيصل كرامي يرافقه عثمان
مجذوب
وعلاء جليلاتي.
Advertisement
بعد اللقاء،أوضح كرامي "ان البحث تناول المستجدات السياسية كافة"، مؤكدا دعمه وتأييده للرئيس سلام وللإجراءات التي تتخذها الحكومة في مختلف المجالات والقضايا"، مشيرا الى "ان البحث تطرق أيضا الى مواضيع مطلبية وإنمائية تخص مدينة
طرابلس
والشمال".
واستقبل سلام وفدا من
المجلس البلدي
لمدينة الميناء برئاسة
عبد الله
كبارة الذي اوضح "ان الوفد عرض لأوضاع ومطالب مدينة الميناء، ولا سيما شؤون إنمائية وخدماتية وإنمائية تخص المدينة لتحسين أوضاعها وتطوير البنى التحتية فيها، واعادة تأهيل الكورنيش البحري .
كما التقى رئيس الحكومة وفدا اقتصاديا برئاسة خالد زيدان الذي اشار الى "ان الاجتماع مع الرئيس سلام تناول مجمل الاوضاع الاقتصادية، وكانت هناك جولة أفق حول السبل الايلة للمساعدة في النهوض الاقتصادي".
ثم استقبل الرئيس سلام الرئيس الدولي لـ "النهضة
الفرنسية
" Denis Fadda مع وفد، وقد تم في خلال اللقاء البحث في العلاقات
اللبنانية
- الفرنسية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
كما التقى الرئيس سلام سفير
لبنان
المعين لدى السويد اسامة خشاب قبيل توجهه الى مركز عمله الجديد.
مواضيع ذات صلة
وفد من "حزب الله" بحث مع كرامي قضايا تربوية وخدماتية
Lebanon 24
وفد من "حزب الله" بحث مع كرامي قضايا تربوية وخدماتية
23/09/2025 21:24:20
23/09/2025 21:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام بحث مع ريزا إعادة الإعمار وبرنامج "أمان" لدعم النازحين
Lebanon 24
سلام بحث مع ريزا إعادة الإعمار وبرنامج "أمان" لدعم النازحين
23/09/2025 21:24:20
23/09/2025 21:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب سليمان بحث مع كرامي شؤونا تربوية وخدماتية
Lebanon 24
النائب سليمان بحث مع كرامي شؤونا تربوية وخدماتية
23/09/2025 21:24:20
23/09/2025 21:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام بحث والسفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات ودعم لبنان
Lebanon 24
سلام بحث والسفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات ودعم لبنان
23/09/2025 21:24:20
23/09/2025 21:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس البلدي
مجلس الوزراء
صباح اليوم
اللبنانية
عبد الله
الفرنسية
القضايا
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
Lebanon 24
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
14:13 | 2025-09-23
23/09/2025 02:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعذر إقرار زيادات على الرواتب.. بيان لروابط التعليم الرسمي
Lebanon 24
بعد تعذر إقرار زيادات على الرواتب.. بيان لروابط التعليم الرسمي
14:05 | 2025-09-23
23/09/2025 02:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا: دعم الجيش اللبناني خطوة أولى لإنجاح خطة الحكومة والاستقرار جنوباً
Lebanon 24
أبي رميا: دعم الجيش اللبناني خطوة أولى لإنجاح خطة الحكومة والاستقرار جنوباً
14:03 | 2025-09-23
23/09/2025 02:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
14:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان
Lebanon 24
أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان
13:28 | 2025-09-23
23/09/2025 01:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:13 | 2025-09-23
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
14:05 | 2025-09-23
بعد تعذر إقرار زيادات على الرواتب.. بيان لروابط التعليم الرسمي
14:03 | 2025-09-23
أبي رميا: دعم الجيش اللبناني خطوة أولى لإنجاح خطة الحكومة والاستقرار جنوباً
14:00 | 2025-09-23
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
13:28 | 2025-09-23
أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان
13:27 | 2025-09-23
رسامني: نعمل لتحقيق التنمية المستدامة في كل المناطق
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
23/09/2025 21:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 21:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 21:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24