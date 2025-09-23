Advertisement

لبنان

سليمان: المملكة ستبقى عزًّا وفخرًا لكل الأمة

Lebanon 24
23-09-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1420479-638942342074352830.png
Doc-P-1420479-638942342074352830.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتب النائب محمد سليمان عبر حسابه على منصة "اكس":

"في عيدها الـ٩٥ ستبقى المملكة العربية السعودية مملكة عز وفخر لكل الأمة، وكلنا ثقة أن طريق النهضة والإصلاح قد بدأ برؤية عظيمة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نحو مستقبل مشرق ومكانة رائدة بين الأمم".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"أمن الدولة": تضحيات شهداء الجيش ستبقى منارة عز وفخر للأجيال
lebanon 24
23/09/2025 21:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان: السعودية تثبت مجدداً أن فلسطين كانت وستبقى قضية الأمة
lebanon 24
23/09/2025 21:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة: آن الآوان أن نعلن فخرنا بالانتاج اللبناني
lebanon 24
23/09/2025 21:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية عن خامنئي: الأمة الإيرانية ستقف بقوة في وجه المطلب الأميركي بجعل طهران مطيعة
lebanon 24
23/09/2025 21:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الأمير محمد بن سلمان

العربية السعودية

الملك سلمان

بن سلمان

السعودية

المملكة

محمد بن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-09-23
14:05 | 2025-09-23
14:03 | 2025-09-23
14:00 | 2025-09-23
13:28 | 2025-09-23
13:27 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24