اندلاع حريق جديد في برج الملوك.. ماذا عن الأضرار؟

Advertisement

أفادت مندوبة " " بأن حريقاً جديداً اندلع اليوم في بلدة ، بعد أقل من 24 ساعة على إخماد حريق سابق تطلّب من فرق الدفاع المدني جهودًا مكثّفة دامت لأكثر من خمس ساعات.وفور تجدد النيران، لبّى النداء بشكل سريع، وتوجّه عناصره إلى موقع الحريق، حيث تمكّنوا من السيطرة عليه ومنع تمدّده نحو المناطق المجاورة. وقد اقتصرت الأضرار على احتراق الأعشاب اليابسة.