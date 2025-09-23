Advertisement

لبنان

خطوة مفاجئة… "المستقبل" يجمد عضوية أحد أعضائه لهذا السبب!

Lebanon 24
23-09-2025 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1420484-638942347296951919.png
Doc-P-1420484-638942347296951919.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر "تيار المستقبل"،اليوم الثلاثاء، البيان الآتي:
Advertisement

"أصدر "تيار المستقبل" قراراً بتجميد عضوية السيدة آلاء أبو الذهب في التيار، كعضو في منسقية بعلبك ومسؤولة شؤون الاعلام فيها، عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 56 من النظام الداخلي، بعد ما صدر عنها من كتابات وإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة والعامة بين عامي 2024 و2025، بحق أعضاء ومسؤولين في التيار، وتماديها في ذلك، وعدم احترامها لمبدأ التسلسل والتراتبية التنظيمية. كما تقرر إحالة ملفها على أمين سر هيئة الاشراف والرقابة لإحالته على اللجنة المختصة في الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 56 من النظام الداخلي".
مواضيع ذات صلة
تسوية سياسية تنتهي بـ"ترحيب" الحكومة بخطة الجيش وتجميد أي خطوة جديدة
lebanon 24
23/09/2025 21:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عدم تعليق عضوية إسرائيل: سؤال مشروع ولا نعلم ما سيحدث مستقبلا
lebanon 24
23/09/2025 21:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل يمدّد موعد استكمال طلبات عضوية مجلس إدارة الضمان
lebanon 24
23/09/2025 21:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: عضوية أوكرانيا في الناتو أمر غير مقبول بالنسبة إلى روسيا
lebanon 24
23/09/2025 21:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

اللجنة المختصة

أبو الذهب

على أمين

التيار

بعلبك

الترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-09-23
14:05 | 2025-09-23
14:03 | 2025-09-23
14:00 | 2025-09-23
13:28 | 2025-09-23
13:27 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24