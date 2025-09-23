خطوة مفاجئة… "المستقبل" يجمد عضوية أحد أعضائه لهذا السبب!

Advertisement

"أصدر "تيار المستقبل" قراراً بتجميد عضوية السيدة آلاء في ، كعضو في منسقية ومسؤولة شؤون الاعلام فيها، عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 56 من النظام الداخلي، بعد ما صدر عنها من كتابات وإساءات على الخاصة والعامة بين عامي 2024 و2025، بحق أعضاء ومسؤولين في التيار، وتماديها في ذلك، وعدم احترامها لمبدأ التسلسل والتراتبية التنظيمية. كما تقرر إحالة ملفها سر هيئة الاشراف والرقابة لإحالته على في الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 56 من النظام الداخلي".