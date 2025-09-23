Advertisement

لبنان

اقتراح قانون جديد من عبدالله… اطلعوا على مضمونه

Lebanon 24
23-09-2025 | 07:36
قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون الى المجلس النيابي لإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للطوائف المعترف بها في لبنان.
لقراءة الاقتراح الكامل، اضغط هنا
