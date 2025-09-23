Advertisement

لبنان

في مخيم شاتيلا… أمن الدولة أوقف فلسطينياً وهذا ما اعترف به

Lebanon 24
23-09-2025 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1420492-638942362718789866.jpg
Doc-P-1420492-638942362718789866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة،البيان الآتي: "استمرارا لجهودها الرامية إلى تعزيز الأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكنت مديرية بيروت الإقليمية - مكتب بيروت الثالثة في أمن الدولة، من توقيف الفلسطيني (ع. ر.) في محلة الحي الغربي الملاصق لمخيم شاتيلا، وهو مطلوب للقضاء بجرائم سرقة ومخدرات.
Advertisement

خلال التحقيق، اعترف بعمليات السرقة، لا سيما سرقة كابلات الكهرباء في محيط المدينة الرياضية بهدف بيعها لشراء المخدرات، كما ضبطت في حوزته كمية من المواد المخدرة.

وقد أجري المقتضى القانوني في حقه بناء لإشارة القضاءالمختص".
مواضيع ذات صلة
توتر في مخيم شاتيلا.. هذا ما يجري هناك
lebanon 24
23/09/2025 21:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ما سبب إطلاق النار في مُخيّم شاتيلا؟
lebanon 24
23/09/2025 21:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توافر معلومات بشأنه... توقيف برازيلي في مطار بيروت وهذا ما اعترف به
lebanon 24
23/09/2025 21:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: لا سبب لاستمرار وجود السلاح خارج الدولة اللبنانية وهذا ما أقر به اصحاب الشأن
lebanon 24
23/09/2025 21:25:39 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

فلسطين

الرياض

الرامي

القضاء

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-09-23
14:05 | 2025-09-23
14:03 | 2025-09-23
14:00 | 2025-09-23
13:28 | 2025-09-23
13:27 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24