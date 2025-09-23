في مخيم شاتيلا… أمن الدولة أوقف فلسطينياً وهذا ما اعترف به

Advertisement

صدر عن لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة،البيان الآتي: "استمرارا لجهودها الرامية إلى تعزيز الأمن في مختلف المناطق ، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكنت مديرية الإقليمية - مكتب بيروت الثالثة في ، من توقيف الفلسطيني (ع. ر.) في محلة الحي الملاصق لمخيم شاتيلا، وهو مطلوب للقضاء بجرائم سرقة ومخدرات.خلال التحقيق، اعترف بعمليات السرقة، لا سيما سرقة كابلات الكهرباء في محيط المدينة الرياضية بهدف بيعها لشراء المخدرات، كما ضبطت في حوزته كمية من المواد المخدرة.وقد أجري المقتضى القانوني في حقه بناء لإشارة القضاءالمختص".