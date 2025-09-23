نقابة المالكين تؤكد: قانون الإيجارات غير السكنية نافذ وملزم

Advertisement

علقت نقابة المالكين في بيان، على "تحركات بعض لجان التجار في موضوع الإيجارات"، فأكدت أن " غير السكنية هو قانون نافذ وملزم، أقر طويلة من في اللجان النيابية ومصادقة المجلس النيابي، ولا مجال بعد اليوم للعودة إلى الوراء أو لإعادة البحث في تعديله"، واعتبرت أن "أي دعوات لإعادة النظر فيه أو تجميده أو تعديله بمثابة تعد على حقوق المالكين ومساسا بجوهر الذي يحمي الملكية الخاصة".ولفتت الى أن "المالكين الذين صبروا لعقود طويلة وحرمتهم القوانين الاستثنائية من بدلات عادلة، لن يقبلوا تحت أي ذريعة بتمديد الظلم أو الالتفاف على القانون، فالعدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بتطبيق القانون كما أقر، لا بإعادة تعطيله".ودعت النقابة "جميع لرفض أي نقاش جديد حول التعديلات، والتشدد في تنفيذ القانون كما هو"، كما دعت المؤجرين لـ"المباشرة فورا في التطبيق ومن دون أي تأخير رضاء أو قضاء".وأكدت انها ستواصل تحركها "في مواجهة كل محاولات الالتفاف على القانون، لأن الحقوق لا تتجزأ ولأن المالكين ليسوا الحلقة الأضعف التي يمكن التضحية بها في كل مرة".