لبنان

بعد أقل من 24 ساعة… اندلاع حريق جديد في برج الملوك

Lebanon 24
23-09-2025 | 08:16
اندلع حريق جديد اليوم في بلدة برج الملوك، بعد أقل من 24 ساعة على إخماد حريق سابق تطلّب من فرق الدفاع المدني جهودًا مكثّفة دامت لأكثر من خمس ساعات.
وفور تجدد النيران، توجهت عناصر مركز الدفاع المدني في القليعة موقع الحريق، حيث تمكّنت من السيطرة عليه ومنع تمدّده نحو المناطق المجاورة. وقد اقتصرت الأضرار على احتراق الأعشاب اليابسة.
