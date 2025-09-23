بعد أقل من 24 ساعة… اندلاع حريق جديد في برج الملوك

Advertisement

اندلع حريق جديد اليوم في بلدة ، بعد أقل من 24 ساعة على إخماد حريق سابق تطلّب من فرق الدفاع المدني جهودًا مكثّفة دامت لأكثر من خمس ساعات.وفور تجدد النيران، توجهت عناصر موقع الحريق، حيث تمكّنت من السيطرة عليه ومنع تمدّده نحو المناطق المجاورة. وقد اقتصرت الأضرار على احتراق الأعشاب اليابسة.