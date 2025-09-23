Advertisement

لبنان

أحدهما عُثر بحوزته ألفَي حبة كبتاغون… الجيش يوقف لبنانيًا وآخر فلسطينيًا

Lebanon 24
23-09-2025 | 09:17
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
"نتيجة ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخدرات في منطقة صيدا، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عنقون – صيدا المواطن (ح.م.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في منزله كمية كبيرة منها.


كما أوقفت وحدة من الجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا الفلسطيني (ي.خ.) لحيازته ألفَي حبة كبتاغون وأنواعًا مختلفة من المواد المخدرة.


سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
