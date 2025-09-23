أحدهما عُثر بحوزته ألفَي حبة كبتاغون… الجيش يوقف لبنانيًا وآخر فلسطينيًا

Advertisement

"نتيجة ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخدرات في ، أوقفت دورية من في بلدة عنقون – المواطن (ح.م.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في منزله كمية كبيرة منها.كما أوقفت وحدة من الجيش عند مدخل - صيدا الفلسطيني (ي.خ.) لحيازته ألفَي حبة كبتاغون وأنواعًا مختلفة من المواد المخدرة.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص".