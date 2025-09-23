Advertisement

لبنان

السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-09-2025 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1420514-638942430778092338.jpg
Doc-P-1420514-638942430778092338.jpg photos 0
تفيد أوساط ديبلوماسية غربية بأنّ الوضع في لبنان ما زال محكوماً بالستاتيكو القائم على رغم الأجواء المشحونة، من تصريحات أميركية متصلة ب "حزب الله" والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. 
وتنقل هذه الأوساط عن سفير غربي تأكيده أنّ "لا حرب على لبنان كما حصل في أيلول الماضي، ولا حرب أعنف كما يُروَّج"، مشيراً إلى أنّه لو كان الوضع يتجه إلى سيناريو خطر "لما كنت عدتُ إلى عملي في السفارة بعد إجازة شهرية في بلدي".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

