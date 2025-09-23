السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت

Advertisement

تفيد أوساط ديبلوماسية غربية بأنّ الوضع في ما زال محكوماً بالستاتيكو القائم على رغم الأجواء المشحونة، من تصريحات أميركية متصلة ب " " والاعتداءات المتواصلة.وتنقل هذه الأوساط عن سفير غربي تأكيده أنّ "لا حرب على لبنان كما حصل في أيلول الماضي، ولا حرب أعنف كما يُروَّج"، مشيراً إلى أنّه لو كان الوضع يتجه إلى سيناريو خطر "لما كنت عدتُ إلى عملي في السفارة بعد إجازة شهرية في بلدي".