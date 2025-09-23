30
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-09-2025
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفيد أوساط ديبلوماسية غربية بأنّ الوضع في
لبنان
ما زال محكوماً بالستاتيكو القائم على رغم الأجواء المشحونة، من تصريحات أميركية متصلة ب "
حزب الله
" والاعتداءات
الإسرائيلية
المتواصلة.
Advertisement
وتنقل هذه الأوساط عن سفير غربي تأكيده أنّ "لا حرب على لبنان كما حصل في أيلول الماضي، ولا حرب أعنف كما يُروَّج"، مشيراً إلى أنّه لو كان الوضع يتجه إلى سيناريو خطر "لما كنت عدتُ إلى عملي في السفارة بعد إجازة شهرية في بلدي".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وزير التجارة الكندي: لا نزال متفائلين بشأن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة
Lebanon 24
وزير التجارة الكندي: لا نزال متفائلين بشأن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة
23/09/2025 21:26:36
23/09/2025 21:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ قاسم: الرؤساء يريدون إعمار البلد ولذلك لا يمكنهم أن يوافقوا على تسليم قوة لبنان
Lebanon 24
الشيخ قاسم: الرؤساء يريدون إعمار البلد ولذلك لا يمكنهم أن يوافقوا على تسليم قوة لبنان
23/09/2025 21:26:36
23/09/2025 21:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: نتفاءل بتعيين سفير جديد للإمارات في لبنان
Lebanon 24
مطر: نتفاءل بتعيين سفير جديد للإمارات في لبنان
23/09/2025 21:26:36
23/09/2025 21:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الأميركي في إسرائيل لفوكس نيوز: لا دلائل على ارتكاب إبادة جماعية في غزة
Lebanon 24
السفير الأميركي في إسرائيل لفوكس نيوز: لا دلائل على ارتكاب إبادة جماعية في غزة
23/09/2025 21:26:36
23/09/2025 21:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
إسرائيل
ماسي
الست
تاتي
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
Lebanon 24
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
14:13 | 2025-09-23
23/09/2025 02:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعذر إقرار زيادات على الرواتب.. بيان لروابط التعليم الرسمي
Lebanon 24
بعد تعذر إقرار زيادات على الرواتب.. بيان لروابط التعليم الرسمي
14:05 | 2025-09-23
23/09/2025 02:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا: دعم الجيش اللبناني خطوة أولى لإنجاح خطة الحكومة والاستقرار جنوباً
Lebanon 24
أبي رميا: دعم الجيش اللبناني خطوة أولى لإنجاح خطة الحكومة والاستقرار جنوباً
14:03 | 2025-09-23
23/09/2025 02:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
14:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان
Lebanon 24
أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان
13:28 | 2025-09-23
23/09/2025 01:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
14:13 | 2025-09-23
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
14:05 | 2025-09-23
بعد تعذر إقرار زيادات على الرواتب.. بيان لروابط التعليم الرسمي
14:03 | 2025-09-23
أبي رميا: دعم الجيش اللبناني خطوة أولى لإنجاح خطة الحكومة والاستقرار جنوباً
14:00 | 2025-09-23
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
13:28 | 2025-09-23
أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان
13:27 | 2025-09-23
رسامني: نعمل لتحقيق التنمية المستدامة في كل المناطق
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
23/09/2025 21:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 21:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 21:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24