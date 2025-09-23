جنبلاط التقى وفد اتحاد بلديات الجرد الأعلى وبحمدون لبحث شؤون المنطقة

Advertisement

بحث رئيس الإشتراكي شؤون منطقة الجرد الأعلى وبحمدون مع وفد من اتحاد بلديات المنطقة رأسه وبلدية بتاتر فادي غريزي، وضمّ الاتحاد رئيس بلدية المنصورية عين المرج الهبر، ورئيسة بلدية بحمدون أمل خيرالله ورئيس بلدية شانيه نعمان ، ورئيس بلدية صوفر وجيه شيا، ورئيس بلدية بدغان رمزي شيا، ورئيس بلدية المشرفة عدنان الحكيم، ورئيس بلدية شارون رجا ، وذلك في حضور مستشار النائب حسام حرب.واكد جنبلاط " دعم الحزب التقدمي الإشتراكي للخطط والمشاريع الإنمائية المطلوبة في منطقة الجرد"، مشيراً إلى" أهمية التعاون بين بلديات المنطقة، للنهوض بها".