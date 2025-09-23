30
لبنان
جنبلاط التقى وفد اتحاد بلديات الجرد الأعلى وبحمدون لبحث شؤون المنطقة
Lebanon 24
23-09-2025
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث رئيس
الحزب التقدمي
الإشتراكي
النائب تيمور جنبلاط
شؤون منطقة الجرد الأعلى وبحمدون مع وفد من اتحاد بلديات المنطقة رأسه
رئيس الاتحاد
وبلدية بتاتر فادي غريزي، وضمّ
نائب رئيس
الاتحاد رئيس بلدية المنصورية عين المرج
نقولا
الهبر، ورئيسة بلدية بحمدون أمل خيرالله ورئيس بلدية شانيه نعمان
أبي المنى
، ورئيس بلدية صوفر وجيه شيا، ورئيس بلدية بدغان رمزي شيا، ورئيس بلدية المشرفة عدنان الحكيم، ورئيس بلدية شارون رجا
الصايغ
، وذلك في حضور مستشار النائب
جنبلاط
حسام حرب.
واكد جنبلاط " دعم الحزب التقدمي الإشتراكي للخطط والمشاريع الإنمائية المطلوبة في منطقة الجرد"، مشيراً إلى" أهمية التعاون بين بلديات المنطقة، للنهوض بها".
مواضيع ذات صلة
بلديات راشيا واتّحادات الجرد الاعلى - بحمدون استنكرت التعرض لجنبلاط
Lebanon 24
بلديات راشيا واتّحادات الجرد الاعلى - بحمدون استنكرت التعرض لجنبلاط
23/09/2025 21:26:43
23/09/2025 21:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو الحسن بحث مع اتحاد بلديات المتن الأعلى شؤونا انمائية
Lebanon 24
أبو الحسن بحث مع اتحاد بلديات المتن الأعلى شؤونا انمائية
23/09/2025 21:26:43
23/09/2025 21:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات زغرتا التقى وفدا من اليونسكو
Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات زغرتا التقى وفدا من اليونسكو
23/09/2025 21:26:43
23/09/2025 21:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سلام التقى وفد اتحاد العائلات البيروتية وحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"
Lebanon 24
الرئيس سلام التقى وفد اتحاد العائلات البيروتية وحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"
23/09/2025 21:26:43
23/09/2025 21:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزب التقدمي
تيمور جنبلاط
رئيس الاتحاد
رئيس الحزب
أبي المنى
نائب رئيس
المنصوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
Lebanon 24
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
14:13 | 2025-09-23
23/09/2025 02:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعذر إقرار زيادات على الرواتب.. بيان لروابط التعليم الرسمي
Lebanon 24
بعد تعذر إقرار زيادات على الرواتب.. بيان لروابط التعليم الرسمي
14:05 | 2025-09-23
23/09/2025 02:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا: دعم الجيش اللبناني خطوة أولى لإنجاح خطة الحكومة والاستقرار جنوباً
Lebanon 24
أبي رميا: دعم الجيش اللبناني خطوة أولى لإنجاح خطة الحكومة والاستقرار جنوباً
14:03 | 2025-09-23
23/09/2025 02:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
14:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان
Lebanon 24
أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان
13:28 | 2025-09-23
23/09/2025 01:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
14:13 | 2025-09-23
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
14:05 | 2025-09-23
بعد تعذر إقرار زيادات على الرواتب.. بيان لروابط التعليم الرسمي
14:03 | 2025-09-23
أبي رميا: دعم الجيش اللبناني خطوة أولى لإنجاح خطة الحكومة والاستقرار جنوباً
14:00 | 2025-09-23
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
13:28 | 2025-09-23
أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان
13:27 | 2025-09-23
رسامني: نعمل لتحقيق التنمية المستدامة في كل المناطق
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
23/09/2025 21:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 21:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 21:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
