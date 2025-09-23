Advertisement

لبنان

جنبلاط التقى وفد اتحاد بلديات الجرد الأعلى وبحمدون لبحث شؤون المنطقة

Lebanon 24
23-09-2025 | 09:54
Doc-P-1420516-638942434082725804.png
Doc-P-1420516-638942434082725804.png photos 0
بحث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط شؤون منطقة الجرد الأعلى وبحمدون مع وفد من اتحاد بلديات المنطقة رأسه رئيس الاتحاد وبلدية بتاتر فادي غريزي، وضمّ نائب رئيس الاتحاد رئيس بلدية المنصورية عين المرج نقولا الهبر، ورئيسة بلدية بحمدون أمل خيرالله ورئيس بلدية شانيه نعمان أبي المنى، ورئيس بلدية صوفر وجيه شيا، ورئيس بلدية بدغان رمزي شيا، ورئيس بلدية المشرفة عدنان الحكيم، ورئيس بلدية شارون رجا الصايغ، وذلك في حضور مستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
واكد جنبلاط  " دعم الحزب التقدمي الإشتراكي للخطط والمشاريع الإنمائية المطلوبة في منطقة الجرد"، مشيراً إلى" أهمية التعاون بين بلديات المنطقة، للنهوض بها".
الحزب التقدمي

تيمور جنبلاط

رئيس الاتحاد

رئيس الحزب

أبي المنى

نائب رئيس

المنصوري

