لبنان

وزير الدفاع التقى سفيرة النمسا لبحث تعزيز التعاون العسكري والأمني

Lebanon 24
23-09-2025 | 09:45
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم سفيرة النمسا في لبنان فرانشيسكا هوسوفيتز فرنسينغ.
وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والنمسا، لا سيما في المجالات العسكرية والأمنية، إضافة إلى التعاون القائم في إطار دعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته.
