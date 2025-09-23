وزير الدفاع التقى سفيرة النمسا لبحث تعزيز التعاون العسكري والأمني

استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم سفيرة في فرانشيسكا هوسوفيتز فرنسينغ.

وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والنمسا، لا سيما في المجالات العسكرية والأمنية، إضافة إلى التعاون القائم في إطار دعم وتطوير قدراته.