Advertisement

لبنان

ميقاتي: لبنان يقدر للمملكة العربية السعودية التضحيات التي بذلتها في سبيله

Lebanon 24
23-09-2025 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1420527-638942450647832638.png
Doc-P-1420527-638942450647832638.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس نجيب ميقاتي : "لا يسعنا ونحن نحتفل مع الاشقاء السعوديين بعيدهم الوطني إلا أن نبارك للقيادة الحكيمة، ملكا وولي عهد وحكومة وشعبا، بهذه المناسبة المجيدة، خصوصا أن ما تبذله المملكة من جهود هذه الايام لنصرة قضايا العرب يضاف إلى تاريخها النضالي والمشرف.
Advertisement

ان لبنان يقدر للمملكة التضحيات التي بذلتها في سبيله وشعبه ، وما قدمته من مساعدات ودعم معنوي وسياسي.

هنيئا للمملكة هذا اليوم المجيد، ومباركة مساعيها الآيلة إلى إظهار الحق وإحقاقه".

وكان الرئيس ميقاتي ابرق الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد المملكة الامير محمد بن سلمان  مهنئا.
 
مواضيع ذات صلة
عون: نشكر جهود المملكة العربية السعودية على مساعدتها لبنان
lebanon 24
23/09/2025 21:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عبّود: نُقدّر دعم القيادة السعودية وحرصها على أمن لبنان
lebanon 24
23/09/2025 21:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تشيد بقرارات كندا ومالطا الإيجابية التي ترسخ مسار حل الدولتين
lebanon 24
23/09/2025 21:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي في لبنان خلال مناسبة العيد الوطني السعودي: لطالما تميزت العلاقات السعودية اللبنانية بمحطات مضيئة ومواقف تعبر عن المكانة المميزة التي يحتلها لبنان لدى وجدان المملكة
lebanon 24
23/09/2025 21:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الامير محمد بن سلمان

الرئيس نجيب ميقاتي

العربية السعودية

الرئيس ميقاتي

نجيب ميقاتي

عبد العزيز

نجيب ميقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-09-23
14:05 | 2025-09-23
14:03 | 2025-09-23
14:00 | 2025-09-23
13:28 | 2025-09-23
13:27 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24