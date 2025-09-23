ميقاتي: لبنان يقدر للمملكة العربية السعودية التضحيات التي بذلتها في سبيله

Advertisement

قال : "لا يسعنا ونحن نحتفل مع الاشقاء السعوديين بعيدهم الوطني إلا أن نبارك للقيادة الحكيمة، ملكا وولي عهد وحكومة وشعبا، بهذه المناسبة المجيدة، خصوصا أن ما تبذله من جهود هذه الايام لنصرة قضايا العرب يضاف إلى تاريخها النضالي والمشرف.ان يقدر للمملكة التضحيات التي بذلتها في سبيله وشعبه ، وما قدمته من مساعدات ودعم معنوي وسياسي.هنيئا للمملكة هذا اليوم المجيد، ومباركة مساعيها الآيلة إلى إظهار الحق وإحقاقه".وكان ابرق الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن وولي عهد المملكة الامير سلمان مهنئا.