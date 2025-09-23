Advertisement

لبنان

"حزب الله" أطلق حملته الإعلامية في جبل عامل الثانية إحياءً لذكرى الشهيدين نصر الله وصفي الدين

Lebanon 24
23-09-2025 | 10:29
أطلق "حزب الله" في منطقة جبل عامل الثانية، حملته الإعلامية الواسعة إحياء للذكرى السنوية للشهيدين القائدين سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين وذكرى القادة الشهداء.
وقد شملت الحملة رفع الرايات والأعلام على الأوتوسترادات الرئيسية إلى جانب نشر صور ضخمة وجداريات زيّنت مداخل القرى والساحات العامة في مختلف البلدات الممتدة من البقاع الغربي مروراً بإقليم التفاح وصيدا وبلدات الزهراني وصولاً إلى النبطية، ما أضفى على المنطقة طابعاً من العزة والوفاء.



هذه الحملة الإعلامية هي رسالة عهد ووفاء من أبناء جبل عامل إلى القائدين الشهيدين وتجديد للالتزام بخط المقاومة الذي خطّاه بدمائهما وتأكيد أن التضحيات التي قُدمت ستبقى منارة تهدي الأجيال في معركة الدفاع عن الكرامة والسيادة. (الوكالة الوطنية) 
الوكالة الوطنية

حزب الله

المقاومة

الشهداء

الرئيسي

البقاع

التزام

الغربي

