"حزب الله" أطلق حملته الإعلامية في جبل عامل الثانية إحياءً لذكرى الشهيدين نصر الله وصفي الدين

أطلق " " في منطقة جبل عامل الثانية، حملته الإعلامية الواسعة إحياء للذكرى السنوية للشهيدين القائدين سيد الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين وذكرى .وقد شملت الحملة رفع الرايات والأعلام على الأوتوسترادات الرئيسية إلى جانب نشر صور ضخمة وجداريات زيّنت مداخل القرى والساحات العامة في مختلف البلدات الممتدة من مروراً بإقليم التفاح وصيدا وبلدات الزهراني وصولاً إلى النبطية، ما أضفى على المنطقة طابعاً من العزة والوفاء.هذه الحملة الإعلامية هي رسالة عهد ووفاء من أبناء جبل عامل إلى القائدين الشهيدين وتجديد للالتزام بخط الذي خطّاه بدمائهما وتأكيد أن التضحيات التي قُدمت ستبقى منارة تهدي الأجيال في معركة الدفاع عن الكرامة والسيادة. (الوكالة الوطنية)