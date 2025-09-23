Advertisement

لبنان

في منشور… مطر يهنئ المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ95

Lebanon 24
23-09-2025 | 10:20
كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على منصة "اكس": "من لبنان إلى المملكة العربية السعودية، أحرّ التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ95، تحت شعار: "عزّنا بطبعنا". المملكة، التي كان العزّ ركيزة تاريخها، تواصل بقيادتها الحكيمة ترسيخ الاستقرار وصناعة التنمية في المنطقة، وتحقيق الحلم.
نسأل الله أن يحفظها قيادةً وشعباً، وأن تبقى منارة عزّ وفخرٍ للأمة العربية".
المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

اليوم الوطني

السعودية

المملكة

السعود

لبنان

سعودي

