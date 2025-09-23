بلدية تربل تتخلص من كميات الدجاج الفاسد

Advertisement

قامت بلدية تربل بالتخلص من كميات الدجاج الفاسد التي ضبطتها ، في مسلخ سوداف في تربل وذلك بحضور اللجنة الصحية في البلدية.وقد جرت عملية الإتلاف وفق المعايير الصحية والبيئية، حيث تم حفر حفرة بعمق ٣ امتار أمتار، ورُميت فيها كميات الدجاج الفاسد ويقارب وزنها ٨٠٠ كيلو غرام ، ثم أُضيفت فوقها مواد من الكلس ، وأُعيد طمر الحفرة بالكامل.وشدد رئيس البلدية كابي فرج ان البلدية صارمة في موضوع الحفاظ على الصحة العامة و السلامة الغذائية ولن يكون في نطاقها العقاري اية مصانع غذائية لا تطبق المعايير والشروط الصحية. والبيئية