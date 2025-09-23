Advertisement

لبنان

بلدية تربل تتخلص من كميات الدجاج الفاسد

Lebanon 24
23-09-2025 | 11:03
A-
A+
Doc-P-1420540-638942474804100926.jpg
Doc-P-1420540-638942474804100926.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قامت بلدية تربل بالتخلص من كميات الدجاج الفاسد التي ضبطتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في مسلخ سوداف في تربل وذلك بحضور اللجنة الصحية في البلدية.
Advertisement

وقد جرت عملية الإتلاف وفق المعايير الصحية والبيئية، حيث تم حفر حفرة بعمق ٣ امتار  أمتار، ورُميت فيها كميات الدجاج الفاسد ويقارب وزنها ٨٠٠ كيلو غرام ، ثم أُضيفت فوقها مواد من الكلس ، وأُعيد طمر الحفرة بالكامل.

وشدد رئيس البلدية كابي فرج ان البلدية صارمة في موضوع الحفاظ على الصحة العامة و السلامة الغذائية ولن يكون في نطاقها العقاري اية مصانع غذائية لا تطبق المعايير والشروط الصحية. والبيئية
مواضيع ذات صلة
من سوريا إلى لبنان.. هكذا حاولوا إدخال أطنان من الدجاج الفاسد
lebanon 24
23/09/2025 21:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
دجاج فاسد هُرّب من سوريا إلى لبنان.. إليكم التفاصيل (صورة)
lebanon 24
23/09/2025 21:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 6 عاملين في مسلخ سوداف ـ تربل بسبب المخالفات الصحية والبيئية الخطيرة
lebanon 24
23/09/2025 21:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير زار تربل وتابع مطالب الاهالي
lebanon 24
23/09/2025 21:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

نهر الليطاني

الليطاني

طاني

ايير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2025-09-23
14:05 | 2025-09-23
14:03 | 2025-09-23
14:00 | 2025-09-23
13:28 | 2025-09-23
13:27 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24