فرعية الادارة أقرت مواد اصبح بالامكان بتها بعد اقرار مواد على صلة بها

عقدت المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة برئاسة النائب وحضور النائبة حليمة القعقور.كما حضر عن القاضية نادين رزق، عن القاضي سميح مداح، عن نقابة محامي المحامي رزق زغيب وعن نقابة محامي المحامي محمود هرموش.وفي المعلومات الرسمية أن "اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري اجتمعت عند الاولى والنصف ظهر اليوم،. وكان سبق لها في الجلسة الاخيرة، ان تابعت درس المواد التي سبق لها وعلقتها لمزيد من الدرس. في هذه الجلسة تابعت اللجنة عملها في هذه المواد، وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة عددا من هذه المواد، بصيغتها النهائية، والتي اصبح بالامكان بتها بعد اقرار مواد على صلة بها. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة".