30
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فرعية الادارة أقرت مواد اصبح بالامكان بتها بعد اقرار مواد على صلة بها
Lebanon 24
23-09-2025
|
10:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت
اللجنة الفرعية
المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة برئاسة النائب
جورج عقيص
وحضور النائبة حليمة القعقور.
Advertisement
كما حضر عن
وزارة العدل
القاضية نادين رزق، عن
مجلس شورى الدولة
القاضي سميح مداح، عن نقابة محامي
بيروت
المحامي رزق زغيب وعن نقابة محامي
طرابلس
المحامي محمود هرموش.
وفي المعلومات الرسمية أن "اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري اجتمعت عند الاولى والنصف
من بعد
ظهر اليوم،. وكان سبق لها في الجلسة الاخيرة، ان تابعت درس المواد التي سبق لها وعلقتها لمزيد من الدرس. في هذه الجلسة تابعت اللجنة عملها في هذه المواد، وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة عددا من هذه المواد، بصيغتها النهائية، والتي اصبح بالامكان بتها بعد اقرار مواد على صلة بها. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة".
مواضيع ذات صلة
اللجنة الفرعية تواصل درس اقتراحات قوانين القضاء الإداري وإقرار مواد جديدة
Lebanon 24
اللجنة الفرعية تواصل درس اقتراحات قوانين القضاء الإداري وإقرار مواد جديدة
23/09/2025 21:28:07
23/09/2025 21:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري ردا على سؤال حول ما اذا تم اقرار الخطة: رحبنا بها
Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري ردا على سؤال حول ما اذا تم اقرار الخطة: رحبنا بها
23/09/2025 21:28:07
23/09/2025 21:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب يقر قانون اصلاح المصارف بعد ان تم التصويت بالمناداة على المادة الاخيرة التي تعلق العمل فيه الى حين اقرار الانتظام المالي
Lebanon 24
مجلس النواب يقر قانون اصلاح المصارف بعد ان تم التصويت بالمناداة على المادة الاخيرة التي تعلق العمل فيه الى حين اقرار الانتظام المالي
23/09/2025 21:28:07
23/09/2025 21:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجديد: بعد إقرار خطة الجيش ستتواصل الاتصالات مع الجانب الأميركي حول الخطوة المطلوبة مع الجانب الاسرائيلي
Lebanon 24
الجديد: بعد إقرار خطة الجيش ستتواصل الاتصالات مع الجانب الأميركي حول الخطوة المطلوبة مع الجانب الاسرائيلي
23/09/2025 21:28:07
23/09/2025 21:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس شورى الدولة
اللجنة الفرعية
وزارة العدل
شورى الدولة
مجلس شورى
جورج عقيص
طرابلس
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
Lebanon 24
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
14:13 | 2025-09-23
23/09/2025 02:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعذر إقرار زيادات على الرواتب.. بيان لروابط التعليم الرسمي
Lebanon 24
بعد تعذر إقرار زيادات على الرواتب.. بيان لروابط التعليم الرسمي
14:05 | 2025-09-23
23/09/2025 02:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا: دعم الجيش اللبناني خطوة أولى لإنجاح خطة الحكومة والاستقرار جنوباً
Lebanon 24
أبي رميا: دعم الجيش اللبناني خطوة أولى لإنجاح خطة الحكومة والاستقرار جنوباً
14:03 | 2025-09-23
23/09/2025 02:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
14:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان
Lebanon 24
أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان
13:28 | 2025-09-23
23/09/2025 01:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:13 | 2025-09-23
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
14:05 | 2025-09-23
بعد تعذر إقرار زيادات على الرواتب.. بيان لروابط التعليم الرسمي
14:03 | 2025-09-23
أبي رميا: دعم الجيش اللبناني خطوة أولى لإنجاح خطة الحكومة والاستقرار جنوباً
14:00 | 2025-09-23
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
13:28 | 2025-09-23
أمير قطر: نقف إلى جانب لبنان
13:27 | 2025-09-23
رسامني: نعمل لتحقيق التنمية المستدامة في كل المناطق
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
23/09/2025 21:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 21:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 21:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24