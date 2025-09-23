تعاون عسكري ودبلوماسي... زيارات دولية إلى قيادة الجيش

Advertisement

استقبل العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، السفيرة النمساوية فرانشيسكا هوسوفيتز فرنسينغ، يرافقها الملحق العسكري العقيد أرمان لاهنر.كما استقبل رئيس البعثة ورئيس أركان لمراقبة الهدنة (UNSTO) الجنرال باتريك غوشا، وتناول البحث الأوضاع العامة في والمنطقة. (الوكالة الوطنية)