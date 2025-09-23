Advertisement

لبنان

تعاون عسكري ودبلوماسي... زيارات دولية إلى قيادة الجيش

Lebanon 24
23-09-2025 | 11:06
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، السفيرة النمساوية فرانشيسكا هوسوفيتز فرنسينغ، يرافقها الملحق العسكري العقيد أرمان لاهنر.
كما استقبل رئيس البعثة ورئيس أركان منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNSTO) الجنرال باتريك غوشا، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية)
