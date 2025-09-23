Advertisement

لبنان

شيخ العقل استقبل سفيرة تشيكيا وعدداً من الوفود والهيئات

Lebanon 24
23-09-2025 | 10:40
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم سفيرة الجمهورية التشيكية في لبنان إستر لوفروافا، وجرى التباحث بعدد من القضايا المتعلقة بلبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين، بحضور رئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ عصمت الجردي والمستشار الشيخ د. رمزي سري الدين. 
كما استقبل البروفسور المتقاعد في الجامعة اللبنانية د. جورج زكي الحاج، ترافقه د. ريما عبد الخالق وزوجها الشيخ ريدان ابو درغم، للبحث بشؤون ثقافية وادبية. 

 ومن زوار دار الطائفة السيدين رجل الاعمال سامر بو عز الدين والباحث نزار غانم.

وعقد الشيخ ابي المنى اجتماعا مع لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي، بحضور رئيسها المحامي حمادة حمادة. 

واستقبل شيخ العقل في منزله في شانيه وفدا من آل سلمان من بلدة الرملية (قضاء عاليه)، للبحث بموضوع متعلق بالوقف الخاص بالعائلة، بحضور رئيس البلدية والمختار، وقدّم الشيخ هادي سلمان خلال اللقاء لوحة فنية لسماحته تحمل عبارة آية الكرسي. 

 كما استقبل وفدا من "هيومان رايتس فارست". وكذلك وفدا من آل محمود من الباروك تحدث باسمه عضو المجلس المذهبي العميد المتقاعد غازي محمود، لشكره على مشاركته بمأتم المرحوم الشيخ ابو رضا يوسف حسين محمود. وايضا وفدا من عائلة الدبيسي مع مختار جسر القاضي. 

 واجتمع شيخ العقل مع اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي برئاسة الشيخ وسام سليقا، لبحث النشاطات المستقبلية للجنة، ومنها اقامة ندوة "الشراكة الروحية والوطنية" المزمع عقدها في دار حاصبيا في الرابع من الشهر القادم. 

 كما اجتمع مع اللجنة الدينية في المجلس برئاسة الشيخ عصمت الجردي وحضور عضو الهيئة الدينية الاستشارية الشيخ محمود فرج ورئيس المصلحة الدينية الشيخ فاضل سليم، لبحث مواضيع ثقافية - دينية.
