لبنان

وزارة الصحة تكرّم النائب البزري تقديرًا لإسهاماته المستمرة في تعزيز الصحة العامة

Lebanon 24
23-09-2025 | 10:43
 نظّمت وزارة الصحة العامة اليوم حفل تكريم للنائب عبد الرحمن البزري، تقديراً لإسهاماته القيّمة والمستمرة في دعم وتطوير برامج التحصين الوطنية، ولا سيّما دوره الرائد في رئاسة اللجان الوطنية للقاحات، وجهوده خلال الأزمات الصحية الكبرى، بما فيها جائحة كوفيد-19.
حضر الاحتفال وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وعدد من الشخصيات الصحية والرسمية وممثلون عن المنظمات الدولية الشريكة، بالإضافة إلى زملاء وأصدقاء الدكتور البزري. 


وأشاد ناصر الدين في كلمته بـ"الدور المحوري الذي لعبه الدكتور البزري، بكل شفافية واستقلالية، في بناء الثقة باللقاحات، وفي قيادة الحوار العلمي المتزن خلال الأزمات، ما جعله مرجعاً صحياً وطنياً نعتز به."


كما ألقيت كلمات شدّدت على "المسيرة العلمية والإنسانية للدكتور البزري، وعلى إصراره في الدفاع عن الصحة العامة كقضية وطنية". 


ونوّه الحضور بأهمية "الاستمرار في توثيق وتكريم تجارب القيادات الصحية، لما في ذلك من إلهام للجيل الصاعد وتعزيز لثقافة الاعتراف بالجهد الوطني المخلص".


في ختام اللقاء، تم تقديم درع تكريمية باسم وزارة الصحة العامة واللجنة الوطنية للإشهاد عربون امتنان لمسيرة الدكتور البزري، الذي بدوره شكر الوزارة والحاضرين، مؤكداً "التزامه الدائم بخدمة الصحة العامة في لبنان".
