لبنان
سلام استقبل بدران والزعتري واطلع على مشاريع CIHEAM
Lebanon 24
23-09-2025
|
11:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام في السرايا، رئيس
الجامعة اللبنانية
البروفسور بسام بدران، حيث جرى البحث في أوضاع الجامعة والتحديات الأكاديمية والإدارية التي تواجهها، إضافة إلى سبل تعزيز دعمها لتبقى ركيزة أساسية للتعليم العالي والبحث العلمي في
لبنان
.
كما التقى الرئيس سلام
المدير العام
الجديد لمستشفى
بيروت
الحكومي الدكتور محمد الزعتري، الذي عرض خططه المستقبلية لتطوير المستشفى على المستويات الإدارية والطبية والخدماتية، مؤكداً عزمه على تعزيز دوره كمؤسسة حكومية أساسية لخدمة المواطنين.
واستقبل سلام أيضاً وزير الزراعة نزار هاني يرافقه رئيسة مجلس إدارة منظمة CIHEAM الدكتورة فريدا كريفكا والوفد المرافق. وتم خلال اللقاء التعريف بالمنظمة وأنشطتها المتوسطية، إضافة إلى استعراض مشاريعها في مجال الابتكار الزراعي والتنمية الريفية وتعزيز الشراكات في القطاع الزراعي.
كذلك استقبل المونسنيور ماشدوتس زختريان، النائب البطريركي لجمعية كهنة بزمار البطريركية، على رأس وفد مرافق، الذي وجّه دعوة إلى الرئيس سلام لحضور قداس إعلان تطويب القديس الأرمني المطران إغناطيوس مالويان، والمقرر إقامته في ساحة القديس
بطرس
– الفاتيكان برئاسة قداسة البابا لاوون الرابع عشر.
