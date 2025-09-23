Advertisement

لبنان

لقاءات متعددة لبهية الحريري في بيروت وصيدا

Lebanon 24
23-09-2025 | 11:46
استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري" النائبة السابقة بهية الحريري في مكتبها في بيروت، النائب الدكتور أحمد رستم، وجرى البحث في الأوضاع العامة، وشؤون تهم منطقة عكار .
كما التقت الحريري قنصل لبنان الفخري في كندا حسين رحال في زيارة تواصل .

واستقبلت الحريري رئيس هيئة الرقابة على شركات التأمين في وزارة الإقتصاد السيد نديم حداد، يرافقه عضو الهيئة يحيى طبولي. ونسق الزيارة الخبير هيثم الظريف الذي تغيب لوجوده خارج لبنان .

وأطلع حداد الحريري على عمل الهيئة واوضاع قطاع التأمين عموماً. وجرى التطرق لظاهرة تزايد الحوادث المرورية في مختلف المناطق ومنها صيدا، وما ينجم عنها من مشاكل، ودور الهيئة في متابعتها وحماية حقوق المواطنين، حيث أبدى حداد استعداده لمتابعة أي قضية من هذا النوع تخص أبناء مدينة صيدا .

كما تناول البحث الجانب التشريعي الذي يمكن ان يساهم في تفعيل عمل قطاع التأمين بما يحفظ مصالح وحقوق الناس .

وكانت الحريري التقت في مكتبها في صيدا وبحضور المهندس يوسف النقيب، وفد "لجنة تجار سوق الخضار والفاكهة بالجملة – الحسبة" في المدينة برئاسة سليم الزعتري، والذين أطلعوها على أوضاع القطاع وآخر التطورات المتصلة بموضوع الزيادات على الإيجارات العائدة للمحال التجارية في الحسبة. (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

بهية الحريري

الحريري على

بيروت

لبنان

نديم

فخري

