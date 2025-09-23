30
لقاءات متعددة لبهية الحريري في بيروت وصيدا
Lebanon 24
23-09-2025
|
11:46
استقبلت رئيسة "مؤسسة
الحريري
" النائبة السابقة
بهية الحريري
في مكتبها في
بيروت
، النائب الدكتور أحمد رستم، وجرى البحث في الأوضاع العامة، وشؤون تهم منطقة
عكار
.
كما التقت الحريري قنصل
لبنان
الفخري في
كندا
حسين رحال في زيارة تواصل .
واستقبلت الحريري رئيس هيئة الرقابة على شركات التأمين في وزارة الإقتصاد السيد
نديم
حداد، يرافقه عضو الهيئة يحيى طبولي. ونسق الزيارة الخبير هيثم الظريف الذي تغيب لوجوده خارج لبنان .
وأطلع حداد
الحريري على
عمل الهيئة واوضاع قطاع التأمين عموماً. وجرى التطرق لظاهرة تزايد الحوادث المرورية في مختلف المناطق ومنها
صيدا
، وما ينجم عنها من مشاكل، ودور الهيئة في متابعتها وحماية حقوق المواطنين، حيث أبدى حداد استعداده لمتابعة أي قضية من هذا النوع تخص أبناء مدينة صيدا .
كما تناول البحث الجانب التشريعي الذي يمكن ان يساهم في تفعيل عمل قطاع التأمين بما يحفظ مصالح وحقوق الناس .
وكانت الحريري التقت في مكتبها في صيدا وبحضور المهندس يوسف النقيب، وفد "لجنة تجار سوق الخضار والفاكهة بالجملة – الحسبة" في المدينة برئاسة سليم الزعتري، والذين أطلعوها على أوضاع القطاع وآخر التطورات المتصلة بموضوع الزيادات على الإيجارات العائدة للمحال التجارية في الحسبة. (الوكالة الوطنية)
