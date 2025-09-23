Advertisement

لبنان

ماذا أبلغ عون الرئيس الإسباني؟

Lebanon 24
23-09-2025 | 11:56
أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنّ إسرائيل تواصل اعتداءاتها على لبنان، متجاهلةً عمداً الآلية المعتمدة للتدقيق في الأماكن المشتبه بها.
وشكر عون سانشيز على مساهمة القوات الإسبانية في اليونيفيل.
يأتي ذلك خلال لقاء جمع الرئيسين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
رئيس الوزراء الإسباني

الجمعية العامة

بيدرو سانشيز

جوزاف عون

الإسبانية

الجمهوري

إسرائيل

نيويورك

تابع
