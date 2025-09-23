بالأرقام.. هذا هو عدد السوريين الذين عادوا الى بلادهم

كتبت وزيرة عبر حسابها على منصة "اكس": "في إطار خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين التي انطلقت في 1 2025، وبالتعاون مع وUNHCR وIOM، عاد حتى الآن 341 ألف شخص، شُطب 238,120 من قاعدة بيانات المفوضية، فيما سجّل 114,996 رغبتهم بالعودة. هذه النتائج الإيجابية تعكس الحكومة بمسار منظم، وسيُصار إلى تحديث الأرقام شهريًا بالتنسيق مع ".

