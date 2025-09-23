Advertisement

لبنان

بالأرقام.. هذا هو عدد السوريين الذين عادوا الى بلادهم

Lebanon 24
23-09-2025 | 12:00
Doc-P-1420579-638942508729034792.png
Doc-P-1420579-638942508729034792.png photos 0
كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر حسابها على منصة "اكس": "في إطار خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين التي انطلقت في 1 تموز 2025، وبالتعاون مع اللجنة الوزارية وUNHCR وIOM، عاد حتى الآن 341 ألف شخص، شُطب 238,120 من قاعدة بيانات المفوضية، فيما سجّل 114,996 رغبتهم بالعودة. هذه النتائج الإيجابية تعكس التزام الحكومة بمسار منظم، وسيُصار إلى تحديث الأرقام شهريًا بالتنسيق مع الأمن العام".
الشؤون الاجتماعية

اللجنة الوزارية

اللجنة الوزاري

الأمن العام

حنين السيد

التزام

تموز

تابع
