متى: شهداؤنا ممثلون في مجلس النواب بكرامة

أحيت في " " ذكرى ، خلال قداس أُقيم في في بلدة المحطة، بمشاركة النائب نزيه متى.وترأس القداس الأب بسام سعد، وعاونه الأب ربيع شويري.ومن جهته، تحدث النائب متى فاستذكر "الرفاق "، مؤكدا أنهم "ممثلون خير تمثيل في مجلس النواب ومراكز القرار كافة، بفضل تضحياتهم ودمائهم الزكية التي أثمرت بعد الأثمان الباهظة التي دفعوها حتى أشرقت شمس الحرية والسيادة مجددا في سماء "، وقال: "إن القوات اللبنانية باتت اليوم أكبر الأحزاب اللبنانية وأكثرها حضورا وفعالية، وأصبح مجتمعنا أكثر فخرا واعتزازا بعد سقوط الأقنعة وتهاوي الطارئين وثبوت أحقية قضيتنا".وتوجه إلى الشهداء بالقول: "ناموا قريري ، فها هو لبنانكم ينهض من تحت الرماد، لبنانكم الحر الذي أبيتم أن تدنسه أقدام الطغاة والغزاة من دون مواجهة صلبة ومقاومة استثنائية سمحت لنا بأن نكون اليوم هنا، نجدد والوفاء، ونؤكد أننا مستمرون على نهجكم في الدفاع عن لبنان، حتى يعود قبلة الأوطان وأجملها". (الوكالة الوطنية)