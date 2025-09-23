27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
متى: شهداؤنا ممثلون في مجلس النواب بكرامة
Lebanon 24
23-09-2025
|
12:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت
منطقة عاليه
في "
القوات اللبنانية
" ذكرى
شهداء
المقاومة
اللبنانية
، خلال قداس أُقيم في
كنيسة
مار الياس
في بلدة
بحمدون
المحطة، بمشاركة النائب نزيه متى.
Advertisement
وترأس القداس الأب بسام سعد، وعاونه الأب ربيع شويري.
ومن جهته، تحدث النائب متى فاستذكر "الرفاق
الشهداء
"، مؤكدا أنهم "ممثلون خير تمثيل في مجلس النواب ومراكز القرار كافة، بفضل تضحياتهم ودمائهم الزكية التي أثمرت بعد الأثمان الباهظة التي دفعوها حتى أشرقت شمس الحرية والسيادة مجددا في سماء
لبنان
"، وقال: "إن القوات اللبنانية باتت اليوم أكبر الأحزاب اللبنانية وأكثرها حضورا وفعالية، وأصبح مجتمعنا أكثر فخرا واعتزازا بعد سقوط الأقنعة وتهاوي الطارئين وثبوت أحقية قضيتنا".
وتوجه إلى الشهداء بالقول: "ناموا قريري
العين
، فها هو لبنانكم ينهض من تحت الرماد، لبنانكم الحر الذي أبيتم أن تدنسه أقدام الطغاة والغزاة من دون مواجهة صلبة ومقاومة استثنائية سمحت لنا بأن نكون اليوم هنا، نجدد
العهد
والوفاء، ونؤكد أننا مستمرون على نهجكم في الدفاع عن لبنان، حتى يعود قبلة الأوطان وأجملها". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
خريس: لا تراجع عن خط الشهداء ولا تفريط بكرامة الوطن
Lebanon 24
خريس: لا تراجع عن خط الشهداء ولا تفريط بكرامة الوطن
24/09/2025 01:10:58
24/09/2025 01:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي التقت التقت الممثل الجديد لليونيسف
Lebanon 24
كرامي التقت التقت الممثل الجديد لليونيسف
24/09/2025 01:10:58
24/09/2025 01:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: علينا الإختيار بين الانهيار او الاستقرار ولن نفرط بفرصة إنقاذ لبنان ومعا نريد حفظ كرامة كل لبناني وصون كرامة كل شهيد
Lebanon 24
عون: علينا الإختيار بين الانهيار او الاستقرار ولن نفرط بفرصة إنقاذ لبنان ومعا نريد حفظ كرامة كل لبناني وصون كرامة كل شهيد
24/09/2025 01:10:58
24/09/2025 01:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: تطبيق العدالة وحده هو ما يعزّي اهالي الشهداء
Lebanon 24
كرامي في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: تطبيق العدالة وحده هو ما يعزّي اهالي الشهداء
24/09/2025 01:10:58
24/09/2025 01:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات اللبنانية
الوكالة الوطنية
منطقة عاليه
مار الياس
المقاومة
الشهداء
من جهته
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
Lebanon 24
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
17:52 | 2025-09-23
23/09/2025 05:52:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:59 | 2025-09-23
23/09/2025 04:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن
Lebanon 24
بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن
16:55 | 2025-09-23
23/09/2025 04:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين
Lebanon 24
متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين
16:12 | 2025-09-23
23/09/2025 04:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق كبير في عكار
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق كبير في عكار
15:17 | 2025-09-23
23/09/2025 03:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
23:53 | 2025-09-22
22/09/2025 11:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:52 | 2025-09-23
الرئيس عون: نطالب بانسحاب إسرائيل من أراضينا وإطلاق سراح الأسرى
16:59 | 2025-09-23
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:55 | 2025-09-23
بعد متابعة ورصد لتحركاته.. مطلوب في قبضة الأمن
16:12 | 2025-09-23
متأثراً بإصابته.. استشهاد جريح في غارة تبنين
15:17 | 2025-09-23
بالفيديو.. حريق كبير في عكار
15:02 | 2025-09-23
عون يستقبل نظيره القبرصي ويدعو إلى تعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 01:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 01:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 01:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24