لبنان

متى: شهداؤنا ممثلون في مجلس النواب بكرامة

Lebanon 24
23-09-2025 | 12:05
أحيت منطقة عاليه في "القوات اللبنانية" ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، خلال قداس أُقيم في كنيسة مار الياس في بلدة بحمدون المحطة، بمشاركة النائب نزيه متى.
وترأس القداس الأب بسام سعد، وعاونه الأب ربيع شويري.

ومن جهته، تحدث النائب متى فاستذكر "الرفاق الشهداء"، مؤكدا أنهم "ممثلون خير تمثيل في مجلس النواب ومراكز القرار كافة، بفضل تضحياتهم ودمائهم الزكية التي أثمرت بعد الأثمان الباهظة التي دفعوها حتى أشرقت شمس الحرية والسيادة مجددا في سماء لبنان"، وقال: "إن القوات اللبنانية باتت اليوم أكبر الأحزاب اللبنانية وأكثرها حضورا وفعالية، وأصبح مجتمعنا أكثر فخرا واعتزازا بعد سقوط الأقنعة وتهاوي الطارئين وثبوت أحقية قضيتنا".

وتوجه إلى الشهداء بالقول: "ناموا قريري العين، فها هو لبنانكم ينهض من تحت الرماد، لبنانكم الحر الذي أبيتم أن تدنسه أقدام الطغاة والغزاة من دون مواجهة صلبة ومقاومة استثنائية سمحت لنا بأن نكون اليوم هنا، نجدد العهد والوفاء، ونؤكد أننا مستمرون على نهجكم في الدفاع عن لبنان، حتى يعود قبلة الأوطان وأجملها". (الوكالة الوطنية)
 
